Disabili: dalla Regione 8 milioni per il progetto "Vita Indipendente" | Il Sito di Firenze

Tuesday, 10 June 2014 – 04:55

Stanziamento

Lun, 05/08/2013 – 16:49 — La Redazione

Ammonta complessivamente a 8 milioni di euro, uno in piu’ rispetto a quanto inizialmente previsto dalla Regione Toscana, lo stanziamento dedicato nel 2013 al progetto "Vita Indipendente", che permette una maggiore autonomia ai disabili grazie ad accompagnatori finanziati attraverso risorse regionali. E’ quanto stabilito oggi, spiega una nota, dalla Giunta regionale, nel corso dell’ultima seduta prima della pausa estiva. ”Avevamo promesso ai disabili delle due associazioni Vita Indipendente e Associazione Toscana Paraplegici che avremmo trovato tutte le risorse necessarie per far fronte alle esigenze che ci avevano rappresentato – ha sottolineato l’assessore al diritto alla salute Luigi Marroni – questo stanziamento aggiuntivo di un milione ci consentira’ di dare a quanti ne fanno richiesta, l’assegno che consente ai disabili di condurre una vita piu’ autonoma, evitando il ricovero nelle residenze assistite”. Lo scorso 18 giugno, i disabili delle due associazioni avevano dato vita a una protesta, occupando la sede della giunta regionale in piazza Duomo. La protesta si era conclusa con l’impegno della Regione ad accogliere le loro richieste, a partire da quella di uno stanziamento maggiore. La Regione ha tenuto fede alla promessa e lo stanziamento e’ stato incrementato di un milione.

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 10 June 2014 – 04:55

Stanziamento

Lun, 05/08/2013 – 16:49 — La Redazione

Ammonta complessivamente a 8 milioni di euro, uno in piu’ rispetto a quanto inizialmente previsto dalla Regione Toscana, lo stanziamento dedicato nel 2013 al progetto "Vita Indipendente", che permette una maggiore autonomia ai disabili grazie ad accompagnatori finanziati attraverso risorse regionali. E’ quanto stabilito oggi, spiega una nota, dalla Giunta regionale, nel corso dell’ultima seduta prima della pausa estiva. ”Avevamo promesso ai disabili delle due associazioni Vita Indipendente e Associazione Toscana Paraplegici che avremmo trovato tutte le risorse necessarie per far fronte alle esigenze che ci avevano rappresentato – ha sottolineato l’assessore al diritto alla salute Luigi Marroni – questo stanziamento aggiuntivo di un milione ci consentira’ di dare a quanti ne fanno richiesta, l’assegno che consente ai disabili di condurre una vita piu’ autonoma, evitando il ricovero nelle residenze assistite”. Lo scorso 18 giugno, i disabili delle due associazioni avevano dato vita a una protesta, occupando la sede della giunta regionale in piazza Duomo. La protesta si era conclusa con l’impegno della Regione ad accogliere le loro richieste, a partire da quella di uno stanziamento maggiore. La Regione ha tenuto fede alla promessa e lo stanziamento e’ stato incrementato di un milione.

Segui @ilsitodifirenze