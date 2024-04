“Una sconfinata carità”, la Misericordia di Firenze in mostra | Il Sito di Firenze

Tuesday, 27 May 2014 – 01:38

Palazzo Medici Riccardi‏

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 25/05/2014 – 00:00 — La Redazione

Ventiquattro pannelli realizzati per l’occasione che ripercorrono alcuni tra i momenti più importanti della storia della Misericordia di Firenze: dalla peste del Medioevo alla Grande Guerra, ai giorni nostri. “Una sconfinata carità”, è la mostra che è stata realizzata in occasione dei 770 anni dell’Arciconfraternita di piazza Duomo nella Galleria delle Carrozze in Palazzo Medici Riccardi, inaugurata ieri e che resterà visibile al pubblico fino alla sera del 30 maggio. Oltre ai 24 pannelli sono in mostra anche un’ambulanza degli anni 70, il carro funebre "delle vergini", un carro lettiga, l’antica zana e altri oggetti della tradizione provenienti dal museo e dall’archivio della Misericordia di Firenze. “Abbiamo fortemente voluto festeggiare questi nostri 770 anni – ha detto Andrea Ceccherini, Provveditore della Misericordia di Firenze -. Da questo vogliamo prendere ancora più linfa vitale e più energia per continuare nella nostra strada. Noi non abbiamo una meta, stiamo a fianco di chi ha bisogno giorno dopo giorno. Il cammino per noi è sempre lo stesso: la vicinanza agli ultimi”. La mostra è stata presentata questa mattina nella Sala Pistelli del Palazzo della Provincia di Firenze alla presenza del Provveditore della Misericordia di Firenze, Andrea Ceccherini, dell’organizzatore delle celebrazioni per i 770 anni Maurizio Naldini, dal presidente della Provincia di Firenze Andrea Barducci e dal curatore della mostra il professor Domenico Taddei.

“La mostra non è impostata cronologicamente ma per settori – ha specificato Maurizio Naldini, responsabile dell’organizzazione per i 770 anni della Misericordia di Firenze -. Ci sembrava questo il modo migliore per comunicare con i fiorentini e con i tanti turisti che quotidianamente visitano Palazzo Medici Riccardi. Con questa mostra abbiamo voluto documentare, raccontare il nostro legame così profondo con la città”.

La mostra rimarrà aperta dalle 10.30 alle 19 e molti degli originali riprodotti, e tantissimi altri oggetti di rilevanza storica e artistica, sono visibili nella nostra sede di piazza Duomo dove sono previste tutti i giorni, dal 24 al 31 maggio, 4 visite guidate negli archivi e nel Museo.

Per parteciparvi è sufficiente prenotarsi lasciando il proprio nome ai Fratelli in veste nera che sono in servizio alla mostra della Galleria delle Carrozze.

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 27 May 2014 – 01:38

Palazzo Medici Riccardi‏

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 25/05/2014 – 00:00 — La Redazione

Ventiquattro pannelli realizzati per l’occasione che ripercorrono alcuni tra i momenti più importanti della storia della Misericordia di Firenze: dalla peste del Medioevo alla Grande Guerra, ai giorni nostri. “Una sconfinata carità”, è la mostra che è stata realizzata in occasione dei 770 anni dell’Arciconfraternita di piazza Duomo nella Galleria delle Carrozze in Palazzo Medici Riccardi, inaugurata ieri e che resterà visibile al pubblico fino alla sera del 30 maggio. Oltre ai 24 pannelli sono in mostra anche un’ambulanza degli anni 70, il carro funebre "delle vergini", un carro lettiga, l’antica zana e altri oggetti della tradizione provenienti dal museo e dall’archivio della Misericordia di Firenze. “Abbiamo fortemente voluto festeggiare questi nostri 770 anni – ha detto Andrea Ceccherini, Provveditore della Misericordia di Firenze -. Da questo vogliamo prendere ancora più linfa vitale e più energia per continuare nella nostra strada. Noi non abbiamo una meta, stiamo a fianco di chi ha bisogno giorno dopo giorno. Il cammino per noi è sempre lo stesso: la vicinanza agli ultimi”. La mostra è stata presentata questa mattina nella Sala Pistelli del Palazzo della Provincia di Firenze alla presenza del Provveditore della Misericordia di Firenze, Andrea Ceccherini, dell’organizzatore delle celebrazioni per i 770 anni Maurizio Naldini, dal presidente della Provincia di Firenze Andrea Barducci e dal curatore della mostra il professor Domenico Taddei.

“La mostra non è impostata cronologicamente ma per settori – ha specificato Maurizio Naldini, responsabile dell’organizzazione per i 770 anni della Misericordia di Firenze -. Ci sembrava questo il modo migliore per comunicare con i fiorentini e con i tanti turisti che quotidianamente visitano Palazzo Medici Riccardi. Con questa mostra abbiamo voluto documentare, raccontare il nostro legame così profondo con la città”.

La mostra rimarrà aperta dalle 10.30 alle 19 e molti degli originali riprodotti, e tantissimi altri oggetti di rilevanza storica e artistica, sono visibili nella nostra sede di piazza Duomo dove sono previste tutti i giorni, dal 24 al 31 maggio, 4 visite guidate negli archivi e nel Museo.

Per parteciparvi è sufficiente prenotarsi lasciando il proprio nome ai Fratelli in veste nera che sono in servizio alla mostra della Galleria delle Carrozze.

Segui @ilsitodifirenze