Barberino Outlet: il Circo Nero chiude il Summer Festival 2014 | Il Sito di Firenze

In occasione dell’ultimo fine settimana di Saldi, Barberino Designer Outlet ospiterà per la prima volta lo spettacolo gratuito del Circo Nero.

Il ricco programma estivo del Summer Festival si chiuderà, così, il weekend del 30 agosto con una straordinaria festa di fine saldi, animata da un trascinante show con performance live, DJ Set e da tantissime attività promozionali esclusive e ulteriori riduzioni fino al -70% dal prezzo outlet.

I visitatori del Centro potranno trascorrere una giornata di shopping e divertimento. A partire dalle ore 17.30, il Dj Set di RDF 102.7 scalderà l’atmosfera in attesa della grande festa del Circo Nero, lo spettacolare show circense, conosciuto in Italia e all’Estero, che coinvolge ogni anno migliaia di appassionati.

Dalle 21:00, agli artisti della Brigada de Fuego si esibiranno in una performance live mozzafiato tra sputafuoco e spade infuocate. La serata raggiungerà il clou alle ore 22:00 con Dj Set, cocktail bar e gli spettacolari performer, tra cui ballerini e acrobati, del Circo Nero, che si avvicenderanno sul palco in un suggestivo allestimento scenografico-musicale con coreografie trascinanti in un concentrato di musica e balli.

I visitatori potranno approfittare della serata di festa per scoprire tutte le recenti nuove aperture di grandi brand internazionali all’interno del Centro. L’elenco completo dei negozi e maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito:

mcarthurglen.it/barberino

Instagram: @barberinodesigneroutlet

facebook.com/BarberinoDesignerOutlet



