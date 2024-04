Firenze: compra coltello al supermercato e si suicida. Trovato cadavere a Impruneta | Il Sito di Firenze

Monday, 16 June 2014 – 06:55

Aveva 28 anni

Ven, 13/06/2014 – 12:17 — La Redazione

Un uomo scomparso dallo scorso 11 giugno è stato ritrovato morto in un campo nei pressi di Impruneta, comune vicino a Firenze. Secondo quanto ricostruito il 28enne, residente a Firenze, sarebbe uscito di casa dicendo ai genitori di andare al lavoro, ma ha acquistato un coltello al supermercato e poi si è suicidato. Stamani il ritrovamento da parte dei Carabinieri. Sul corpo sono state rinvenute ferite da arma da taglio all’addome e al torace. Il PM ha disposto l’autopsia. L’uomo da tempo era in cura da una psicoterapeuta.

