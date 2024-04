1 e 2 guigno: Clara Schumann Cello Ensemble e i Solisti di Toscana Classica | Il Sito di Firenze

Ancora giovani eccellenze della musica, domenica primo e lunedì 2 giugno al Museo di Orsanmichele di Firenze – ore 21, biglietti 12/10/5 euro – nell’ambito della stagione 2014 di Toscana Classica. Protagonista della prima serata il Clara Schumann Cello Ensemble, formazione di soli violoncelli nata in seno all’omonima istituzione culturale livornese.

La verve interpretativa, la vivacità e il virtuosismo strumentale solo le caratteristiche dell’ensemble fondato da Lucio Labella Danzi, concertatore e solista.

Programma ben combinato che spazia tra generi e secoli, attraverso brani solistici, letteratura originale o in trascrizione, temi lirico-sinfonici e brani del ‘900: da Mercadante a Boccherini, da Bizet a Verdi, da Popper a Gershwin.

Clara Schumann Cello Ensemble riunisce violoncellisti attivi in orchestra e nel campo della didattica strumentale, che trovano in questa esperienza cameristica un’occasione di confronto e crescita professionale.

Lunedì 2 giugno, sempre al Museo di Orsanmichele, spazio alla lirica insieme ai Solisti di Toscana Classica. Sul palco il mezzosoprano Claudia Ciabattini, il baritono venezuelano Pedro Carrillo e Giacomo Benedetti al pianoforte (apprezzato anche come organista e clavicembalista). In programma, tra le altre, arie da “Le Nozze di Figaro” e “Don Giovanni” di Mozart, da “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, oltre a lieder di Schubert, Schumann e Strauss.

La stagione 2014 di Toscana Classica è organizzata con la direzione artistica di Giuseppe Lanzetta e con il sostegno di Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Regione Toscana, Banca CR Firenze e Comune di Firenze in collaborazione con Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Polo Museale Fiorentino e Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374. Info web www.orcafi.it.

Informazioni e prenotazioni

Segreteria Toscana Classica, tel. 055-783374 – www.orcafi.it

Biglietti, riduzioni e sconti

Biglietto intero 12 euro. Biglietto ridotto (di legge) 10 euro.

“Carta Giò – Io studio a Firenze” Comune di Firenze, 5 euro.

Presentando un biglietto del Polo Museale Fiorentino, sconto del 30%.

Firenze Card, sconto del 20%.

Prevendite

Circuito Box Office: via delle Vecchie Carceri, 1 (Ex Murate – Firenze) – tel. 055 210804

Servizio prevendite anche presso le sedi nei giorni dei concerti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21

Domenica 1 giugno – ore 21 – biglietti 12/10/5 euro

Museo di Orsanmichele – via dell’Arte della Lana, 1 – Firenze

CLARA SCHUMANN

CELLO ENSEMBLE

Concertatore e Solista

LUCIO LABELLA DANZI Violoncelli Laura Gorkoff, Federico Cipriano, Enrico Messina, Leonardo Maffei, Giulia Novelli, Corinne Pascucci, Francesca Del Seppia, Anna Labella Danzi, Martina Benifei

Musiche di G. Verdi, B. Kelly, S. Mercadante, L. Boccherini,

E. Villa Lobos, D. Popper, G. Gershwin, G. Bizet

Lunedì 2 giugno – ore 21 – biglietti 12/10/5 euro

Museo di Orsanmichele – via dell’Arte della Lana, 1 – Firenze

I Solisti di Toscana Classica

Mezzosoprano CLAUDIA CIABATTINI – Baritono PEDRO CARRILLO

Pianoforte GIACOMO BENEDETTI

Musiche di F. Schubert, R. Strauss, R. Schumann, V. Bellini,

P. Sorozabal, G. Bizet, G. Rossin, C. Saint Saens, W.A.Mozart

