Auto contro fermata del bus. Scampato pericolo in via Panciatichi | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 18:18

notizie dei lettori

Mar, 19/11/2013 – 12:17 — La Redazione

Incidente questa mattina verso le 8.30 in via Panciatichi a Firenze quando una Lancia Delta ha perso il controllo, per cause ancora da verificare, finendo la sua corsa contro un muretto in prossimità di una delle fermate di autobus più frequentate dai tanti studenti che ogni giorno si recano a scuola. Fortunatamente nessun ferito e la conducente, una donna secondo le testimonianze apparentemente illesa dopo l’urto, ha lasciato il proprio veicolo ed è immediatamente corsa a chiedere soccorsi nei negozi vicini. Sul posto il personale della Polizia Municipale che ha svolto i rilievi del caso.

Notizia segnalata da Simone Tofani

Foto inviata da Simone Tofani

