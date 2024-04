Maniaco di Firenze, Riccardo Viti aggredito in carcere con un manico di scopa | Il Sito di Firenze

Tuesday, 13 May 2014 – 21:30

sollicciano

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 11/05/2014 – 21:44 — Matteo Cali

Aggressione in carcere per Riccardo Viti, il maniaco in carcere per l’omicidio della prostituta romena a Firenze. Viti è stato colpito con un manico di scopa lanciatogli da un altro detenuto mentre veniva condotto dagli agenti nella sezione di isolamento. E’ accaduto nel carcere di Sollicciano a Firenze dove Viti è detenuto in una cella dalla quale non sarebbe mai uscito né per mangiare né per l’uso delle docce. Viti è sottoposto ad un servizio di "grande sorveglianza" anche per evitare che faccia gesti suicidi, o di autolesionismo, oppure che sia aggredito – data l’efferatezza del reato che ha confessato – da altri detenuti, cosa possibile come dimostra il tiro del manico di scopa avvenuto all’arrivo nel carcere. Viti si è chiuso nell’assoluto silenzio e non parla con nessuno. Dal carcere arrivano notizie di un uomo apparentemente impaurito anche dalle possibili conseguenze proprio in cella dei suoi efferati delitti.

Tuesday, 13 May 2014 – 21:30

sollicciano

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 11/05/2014 – 21:44 — Matteo Cali

Aggressione in carcere per Riccardo Viti, il maniaco in carcere per l’omicidio della prostituta romena a Firenze. Viti è stato colpito con un manico di scopa lanciatogli da un altro detenuto mentre veniva condotto dagli agenti nella sezione di isolamento. E’ accaduto nel carcere di Sollicciano a Firenze dove Viti è detenuto in una cella dalla quale non sarebbe mai uscito né per mangiare né per l’uso delle docce. Viti è sottoposto ad un servizio di "grande sorveglianza" anche per evitare che faccia gesti suicidi, o di autolesionismo, oppure che sia aggredito – data l’efferatezza del reato che ha confessato – da altri detenuti, cosa possibile come dimostra il tiro del manico di scopa avvenuto all’arrivo nel carcere. Viti si è chiuso nell’assoluto silenzio e non parla con nessuno. Dal carcere arrivano notizie di un uomo apparentemente impaurito anche dalle possibili conseguenze proprio in cella dei suoi efferati delitti.