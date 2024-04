Sequestrate due tonnellate di marijuana: 5 arresti | Il Sito di Firenze

Wednesday, 09 July 2014 – 10:34

Trovati anche 500 proiettili

Lun, 07/07/2014 – 14:25 — La Redazione

Un operazione della Polizia di Prato e Roma ha portato al sequestro di oltre 2 tonnellate di marijuana. Sequestrata anche 500 proiettili da guerra, per kalashnikov e una pistola. Cinque gli arresti. Le persone fermate sono quattro albanesi e una donna italiana.

