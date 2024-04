Stasera su RTV 38 il confronto tra i 10 candidati sindaco a Firenze | Il Sito di Firenze

Saturday, 26 July 2014 – 20:02

21:15

Gio, 22/05/2014 – 17:11 — La Redazione

I dieci candidati a sindaco di Firenze saranno questa sera, a partire dalle 21.15, in diretta su Rtv38 per l’unico confronto TV. A tre giorni dal voto Laura Bennati, Gianna Scatizzi, Tommaso Grassi, Achille Totaro, Cristina Scaletti, Paolo Manneschi, Miriam Amato, Attilio Armando Tronca, Marco Stella e Dario Nardella saranno impegnati in un confronto "all’americana": come per il confronto organizzato lo scorso 12 maggio dall’Associazione Onlus Save The City, con Lady Radio e RDF come media partner alla Serra Torrigiani. Dieci argomenti in tutto con risposte di 45 secondi a testa scanditi da un implacabile cronometro. Per ogni candidato è prevista la possibilità di replicare per due volte in tutto l’arco del confronto alle risposte degli avversari. Al termine, poi, l’appello al voto.

Segui @ilsitodifirenze

Saturday, 26 July 2014 – 20:02

21:15

Gio, 22/05/2014 – 17:11 — La Redazione

I dieci candidati a sindaco di Firenze saranno questa sera, a partire dalle 21.15, in diretta su Rtv38 per l’unico confronto TV. A tre giorni dal voto Laura Bennati, Gianna Scatizzi, Tommaso Grassi, Achille Totaro, Cristina Scaletti, Paolo Manneschi, Miriam Amato, Attilio Armando Tronca, Marco Stella e Dario Nardella saranno impegnati in un confronto "all’americana": come per il confronto organizzato lo scorso 12 maggio dall’Associazione Onlus Save The City, con Lady Radio e RDF come media partner alla Serra Torrigiani. Dieci argomenti in tutto con risposte di 45 secondi a testa scanditi da un implacabile cronometro. Per ogni candidato è prevista la possibilità di replicare per due volte in tutto l’arco del confronto alle risposte degli avversari. Al termine, poi, l’appello al voto.

Segui @ilsitodifirenze