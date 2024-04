Firenze, vigile picchiato da venditore abusivo: fermato l'aggressore | Il Sito di Firenze

Wednesday, 23 July 2014 – 23:39

Flash

Lun, 21/07/2014 – 16:01 — La Redazione

Individuato e fermato il venditore abusivo che ieri a Firenze ha provocato fratture e contusioni, con un referto di 25 gg, al vigile, Paolo Cozzi. L’agente della Polizia Municipale è stato aggredito dal commerciante abusivo in occasione dei controlli a contrasto. Lo ha annunciato il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, in Consiglio Comunale, prima di esporre le linee programmatiche guida relative alle azioni e ai progetti da realizzare in corso di mandato.

"Non ci fermeremo – ha dichiarato Nardella – e conteremo sulla collaborazione della Polizia Municipale che fin dal primo momento in cui sono stato eletto sindaco ha fornito al diritto alla legalità della nostra cittadinanza"

D.M.

