Grosseto, morti tre sub durante un'immersione all'Isola delle Formiche | Il Sito di Firenze

Tuesday, 12 August 2014 – 08:01

morti d’estate

Dom, 10/08/2014 – 14:34 — La Redazione

Tre sommozzatori sono morti alle isole Formiche, in provincia di Grosseto, durante un’immersione. Un altro sub versa in gravi condizioni a causa di un’embolia. I quattro avevano raggiunto la zona di immersione a bordo della stessa imbarcazione, partita domenica mattina da Talamone, frazione di Orbetello. Sul posto il 118 e la guardia costiera.

