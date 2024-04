Stazione di Firenze: in viaggio tra questuanti e borseggiatori | Il Sito di Firenze

Saturday, 17 May 2014 – 04:36

Santa Maria Novella

Mer, 14/05/2014 – 00:26 — La Redazione

Ore 17, binario 10, è in arrivo un Frecciarossa e come si aprono le porte due ragazze si offrono come facchine, cercano di agguantare i bagagli da dentro i convogli e di appoggiarli sulla banchina. C’è chi si rifiuta e chi si fa dare una mano, per tutti c’è da parte delle donne la richiesta di versare un obolo. Poche le parole, ma il gesto fatto col palmo della mano rivolto verso l’alto è internazionale. Alcuni “colleghi” delle questuanti osservano in disparte e all’improvviso si mettono ad inseguire un viaggiatore che goffamente cerca di trasportare un numero eccessivo di bagagli. La banchina è ora semideserta, ma al binario 8 è in arrivo un altro treno veloce, un uomo e una donna, fregandosene del divieto, attraversano di corsa due binari e si mettono a sedere su una panchina in attesa di altri “clienti”. Intanto alle biglietterie automatiche altri importunano gli utenti, mentre un anziano si mette a gesticolare ed indirizza due compari in un’altra zona.

Questo è il quadro che è emerso ieri pomeriggio in soli 20 minuti di sopralluogo in una giornata qualunque, dove non erano in programma visite "istituzionali". È più difficile individuare la cupola del Brunelleschi da piazzale Michelangelo che le bande di rom che imperversano nella stazione di Santa Maria Novella di Firenze, eppure malgrado il recente maggior impiego di uomini della Polfer niente è cambiato. Lo ha denunciato anche il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) lo scorso aprile: “I servizi mirati che svolge la Polizia Ferroviaria sono numerosi ma non bastano, ed oltre al fenomeno abusivo dei porta bagagli, nonché dei furti perpetrati in danno dei viaggiatori, vi è anche il problema delle questue alle biglietterie automatiche”.

La stazione è il biglietto da visita di Firenze: auguriamoci che il prossimo Sindaco di Firenze si adoperi per risolvere radicalmente questa vergogna.

D.M.

