Video abusivi ilsitodifirenze.it, Torselli replica al vicesindaco Giachi | Il Sito di Firenze

"Le dichiarazione rilasciate dagli agenti di Polizia Municipale alla stampa siano smentite coi numeri, non con i provvedimenti disciplinari". Esordisce così Francesco Torselli, capogruppo di FdI-An in consiglio comunale, dopo la replica alla sua interrogazione da parte della vicesindaco Giachi, a seguito del video de Il Sito di Firenze "Dopo le dichiarazioni di alcuni agenti di Polizia Municipale alla stampa – scrive Torselli – e dopo una nostra interrogazione sull’effettiva portata della tanto decantata ‘task-force’ contro l’abusivismo commerciale nel centro di Firenze, l’assessore e vicesindaco Giachi annuncia provvedimenti nei confronti degli agenti che hanno detto alla stampa che la ‘task-force’ non esiste. Una vera e propria vergogna: i provvedimenti la giunta dovrebbe prenderli, ma sul serio, nella lotta agli abusivi e scusandosi coi fiorentini per averli presi in giro parlando di ‘task-force’ ed altri provvedimenti che, a quanto pare, non esistono". "Minacciare provvedimenti disciplinari verso chi dissente dalla propria linea politica – rincara la dose Torselli – è roba da altri mondi rispetto al nostro, e questo vale anche se a dissentire sono dei dipendenti del comune. Se la giunta è sicura del proprio operato smentisca gli agenti fornendo i numeri ed i risultati dell’operazione, non le minacce. A questo punto, appare ovvio, che vigileremo anche sul futuro in organico degli agenti che hanno rilasciato le dichiarazioni ‘incriminate’ alla stampa, affinché niente cambi, per loro, all’interno del corpo di Polizia Municipale".

Queste le dichiarazioni del vicesindaco Giachi, diffuse attraverso una nota del Comune, alle quali ha replicato Torselli: “La lotta all’abusivismo è un progetto serio e concreto che la giunta Nardella ha scelto di portare avanti con determinazione e non a caso figura tra i primi atti di questa amministrazione”. Lo afferma il vicesindaco Cristina Giachi in merito a un servizio video sull’abusivismo diffuso dalla testata on line Il sito di Firenze e ad una interrgoazione di Francesco Torselli. “Quotidianamente – spiega Giachi – ci sono ordini di servizio che assegnano personale dedicato a questa attività di contrasto, e ben se ne sono accorti proprio i venditori abusivi che, nello stesso video, si lamentano della diminuzione degli ‘affari’”. “Obiettivo della task force messa in campo in questi giorni, d’intesa con la prefettura e le altre forze dell’ordine – continua – è riorganizzare la presenza dei vigili sul territorio concentrando un numero maggiore di agenti laddove sono più frequenti episodi di vendite abusive, dal Duomo ai musei. Siamo coscienti che il fenomeno dell’abusivismo è vasto e di difficile contrasto, ma allo stesso tempo questo è un primo passo concreto che abbiamo compiuto e in futuro contiamo di potenziare il servizio anche di concerto con altre forze dell’ordine”.

Quanto alle gravi affermazioni rilasciate da un rappresentante della polizia municipale in divisa, in base alle quali la task force annunciata dal sindaco Nardella sarebbe falsa, saranno presi gli opportuni provvedimenti disciplinari.

