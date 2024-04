Fiorentino recidivo tenta furto di bicicletta, i passanti lo notano e lo fanno arrestare | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 03:50

Piazza dell’Unità

Dom, 06/07/2014 – 13:22 — La Redazione

Ieri sera, attorno alle 21, un fiorentino di 41 anni è stato arrestato in piazza dell’Unità Italiana a Firenze per furto di bicicletta.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per reati analoghi, è stato visto da alcuni passanti mentre era intento a tagliare il lucchetto del biciclo. La Polizia lo ha fermato mentre stava allontanandosi con la bici del valore di circa 500 €.

