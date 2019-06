Salvini in visita alla prefettura di Firenze

Ven, 07/06/2019 - 11:04 — La redazione

Visita a sorpresa del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in prefettura a Firenze.

Il leader della Lega ieri sera era impegnato in un comizio a Prato in vista del ballottaggio di domenica. Salvini è arrivato a palazzo Medici Riccardi poco prima delle 11. La visita non era stata preannunciata pubblicamente.

Oggi in prefettura a Firenze sono riuniti tutti prefetti della Toscana per la conferenza regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro presieduta dal prefetto del capoluogo toscano Laura Lega.

Partecipano anche i vertici regionali e provinciali di forze dell'ordine e vigili del fuoco, i direttori regionali e territoriali dell'Ispettorato del lavoro e dell'Inail.