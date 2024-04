Campi Bisenzio: cercano cani abbandonati, ma trovano un arsenale | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 23:27

ENPA

Sab, 26/07/2014 – 15:27 — La Redazione

Trovato arsenale in un campo a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. La scoperta è stata fatta dai volontari dell’ENPA, l’ente nazionale protezione animali, durante un sopralluogo alla ricerca di cani e gatti abbandonati. È accaduto lungo una stradina di campagna che corre parallela alla A1, dove gli agenti dell’Enpa hanno notato tra l’erba una cassaforte e, nelle immediate vicinanze, cinque fucili di cui un automatico calibro 12, un monocolpo calibro 20, due doppiette calibro 20, un sovrapposto calibro 12 e 190 cartucce.

Dai primi accertamenti le armi risulterebbero essere state rubate qualche giorno fa ad un fiorentino che, assente da casa, si sta cercando ora di rintracciare e che forse non era neanche al corrente del furto.

