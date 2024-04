Fiorentino insegue due ladri e li fa arrestare dalla Polizia | Il Sito di Firenze

Monday, 02 June 2014 – 06:18

Via Bolognese

Gio, 29/05/2014 – 14:50 — La Redazione

Due diciottenni dell’Est Europa, ieri attorno alle 20, sono stati stati arrestati dalla Polizia dopo aver tentato un furto in una villa di via Bolognese a Firenze. I due sono stati inseguiti da un automobilista che contestualmente ha avvertito le Forze dell’Ordine che, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare i due balordi. Il cittadino che ha avvertito la Polizia (fiorentino di 34 anni), mentre era alla guida della sua vettura, ha notato i due mentre scavalcavano il muro di cinta della villa (messi in fuga dalla proprietaria) e poi si allontanavano in macchina. Così li ha inseguiti indicando agli agenti i loro spostamenti finché non sono stati fermati dagli stessi in via Reginaldo Giuliani.

