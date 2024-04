Firenze: due fine settimana di festa alle Cascine per "I trionfi di Carnevale" | Il Sito di Firenze

Firenze si prepara a festeggiare il Carnevale e lo fa in grande stile. Tutto è pronto alle Cascine per “I trionfi di Carnevale”, la grande festa che per due fine settimana colorerà il parco con una straordinaria varietà di iniziative: spazi gioco, laboratori di tutti i tipi, teatro itinerante, funamboli e giocolieri, artisti di strada, stand gastronomici, il circo Paniko; tutti potranno portare il loro contributo e non mancheranno neanche l’iniziativa in maschera dedicata a Peppa Pig e una grande festa all’ippodromo del Visarno. Sarà festa anche in Borgognissanti, dove il 1° marzo dalle 14 alle 18 ci sarà “Il Carnevale dei bambini” con il trenino lungo la strada, doni a tutte le mascherine e la statua di Stenterello. “Si tratta di due iniziative che il Comune promuove volentieri, perché valoriza non solo i luoghi ma anche le istituzioni e le associazioni che questi luoghi fanno vivere – dicono le assessore allo Sviluppo economico Sara Biagiotti, all’Ambiente Caterina Biti e all’Istruzione Cristina Giachi – Le Cascine si confermano un luogo vitale, aperto alla città, che con gli interventi fortemente voluti dal sindaco Renzi hanno ritrovato il ruolo che meritano nel cuore e nella vita dei fiorentini. Questa sarà l’occasione per tante famiglie di passare delle giornate di divertimento all’aria aperta e per riscoprire il fascino di un luogo bellissimo”. L’iniziativa è totalmente autofinanziata dalle imprese che lavorano e operano all’interno del parco. In Borgognissanti la festa è promossa dall’Associazione di strada con Confesercenti, con un ideale collegamento alle Cascine che dall’anno prossimo si farà ancor più stretto. Per il quarto anno ci saranno animazione, chioschi, doni, trenino elettrico, distribuzione di schiacciata alla fiorentina e la maschera a grandezza naturale di Stenterello che, come da tradizione, sarà bruciata e dispersa in Arno. La festa delle Cascine si terrà il 22 e 23 febbraio e il 1° e 2 marzo; il programma sarà fittissimo di iniziative, che si svolgeranno dalle 10 del mattino fino al tramonto. I laboratori, della durata di circa 60 minuti, si svolgeranno nei pressi della palazzina delle Pavoniere.

Sabato 22 febbraio

• 10.30-17.30: Presso la Scuola di Arte Sacra, posta nella palazzina delle Pavoniere: ARTE SACRA IN MOSTRA. Visita della Scuola, mostra oggetti realizzati dagli artisti, dagli artigiani e dagli studenti della scuola, con la possibilità di acquistarli durante tutta la durata dell’evento. LABORATORI aperti con gli studenti per genitori e adulti. CONCORSO: il tuo angelo preferito! Concorso di disegno sul tema dell’angelo per bambini di tutte le età. I migliori disegni verranno inseriti sul sito della Sacred Art School e saranno premiati. (tavoli, sedie, fogli A4 e penne colorate, a disposizione dei bambini per disegnare). • Dalle 16 alle 17: laboratorio di scultura IL PICCOLO MICHELANGELO Laboratorio di scultura, in lingua inglese, con il Maestro Cody Swanson, artista-scultore e docente della Sacred Art School Firenze, in cui i bambini potranno “mettere le mani in pasta”. Età minima 5 anni. • Dalle 11,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30: IL MIO PINOCCHIO Lettura e laboratorio ludico- didattico di promozione della lettura, a cura di Giunti Junior, Giunti Kids, Fatatrac, Edizioni del Borgo, Motta Junior e Promolettura Giunti Editore. Età minima 5 anni. • Alle 15,30: SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE per ragazzi! ‘Alice Cascherina’. Favola ispirata ad un racconto di Gianni Rodari. La Compagnia ha sperimentato questo testo con grande successo di critica e di pubblico, adatto anche ai più piccoli: trombe e trombette indicheranno il luogo. E poi ci sarà il Circo Paniko: un funambolo qui, un pagliaccio là… • Dalle ore 14:00 alle ore 18:00: Slalom e giochi per pattinatori piccoli e grandi. Escursioni nel parco con i pattini e in centro a Firenze

Domenica 23 febbraio

Tutte le attività già descritte nella giornata di Sabato si ripeteranno. I laboratori avranno contenuti diversi: • Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 Laboratorio ludico-didattico di promozione alla lettura. FESTA IN MASCHERA con Peppa Pig e i suoi amici. A cura di Giunti Editore, Giunti Kids. Peppa Pig è la protagonista molto amata dai bambini di un cartone animato inglese. Età minima 3 anni con la mamma, adatto ai 4/7 anni. • Dalle 11,30 alle 12,30: Laboratorio ludico-didattico. IL FIORINO. VIVI L’EMOZIONE DI BATTERE L’ANTICA MONETA. Con Paolo Penko. • Alle 15,30: SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE per ragazzi! ‘Robin Hood’. Storia avventurosa di un ladro gentiluomo. La versione adottata fa venire voglia di correre tra gli alberi e scoccare frecce ai cattivi… trombe e trombette vi indicheranno il luogo. Riguardatevi intorno è il Circo Paniko. • Ore 14:00-17:00: Giro dei “Trionfi di Carnevale” per le vie del centro storico per pattinatori di tutte le età. Sarà premiata la maschera più bella!!!

Sabato 1 marzo

Tutte le attività già descritte nella giornata di Sabato 22 si ripeteranno. I laboratori avranno contenuti diversi: • Dalle 10,30 alle 12,30: LA QUAGLIA ED IL SASSO. Laboratorio didattico, “La quaglia non è tanto intelligente, ma tutti le vogliono bene. Lei non ha mai covato un uovo e ne ha tanta voglia. Così, quando in un prato trova un grande sasso bello rotondo ci si siede sopra. E intanto passano le stagioni…”. Età 3/10 • Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30: Laboratorio ludico-scientifico di promozione alla lettura. SUPER SCIENZA. A cura di Giunti Editore e Editoriale Scienza. Esperimenti, intrugli, miscele, effervescenze, stranezze da proporre poi a mamma, papà, nonni, cugini e … non dimenticare di far divertire anche la maestra! Età minima 5 anni. • Dalle 16 alle 17: Laboratorio di scultura IL PICCOLO MICHELANGELO In lingua inglese, con il Maestro Cody Swanson, artista-scultore e docente della Sacred Art School Firenze, in cui i bambini potranno “mettere le mani in pasta”. Età minima 5 anni. • Alle 15,30: SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE per ragazzi! ‘Alice Cascherina’. Favola ispirata ad un racconto di Gianni Rodari. La Compagnia ha sperimentato questo testo con grande successo di critica e di pubblico, adatto anche ai più piccoli. Trombe e trombette vi indicheranno il luogo… è il Circo Paniko. Occhio alle ruote! Il Roller Club organizza scorribande come Sabato scorso!

Domenica 2 marzo

Tutte le attività già descritte nella giornata di Sabato si ripeteranno. I laboratori avranno contenuti diversi: • ore 10,30: Piccolo Coro Melograno. Il Piccolo Coro Melograno è formato da 50 bambini tra i 5 ed 13 anni. Effettua concerti e partecipa a manifestazioni in tutta Italia. Canzoni della tradizione fiorentina, classici per bambini e molto altro. • Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30: Laboratorio ludico-didattico di promozione alla lettura. FESTA IN MASCHERA con Peppa Pig e i suoi amici. Età minima 3 anni con la mamma, adatto ai 4/7 anni. • Dalle 11,30 alle 12,30: Laboratorio ludico-didattico di promozione dell’artigianato artistico CON MASTRO GEPPETTO. Con Gabriele Maselli. Piccolo laboratorio di falegnameria artistica. Età minima 5 anni. • Alle 15,30: SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE per ragazzi! ‘Robin Hood’. Storia avventurosa di un ladro gentiluomo. Il Roller Club organizza scorribande come Domenica scorsa! FRITTI, FRITTELLE E FRONZOLI… • Vari stand gastronomici cucineranno e ci delizieranno dalle loro postazioni da campo. Sempre Domenica 2 Marzo – Festa di Carnevale all’Ippodromo del Visarno, con Attività di intrattenimento dalle ore 10 alle ore 19.

Sponsor e organizzatori della Festa: BCC di Signa, Xenia, Area Fosso Bandito, Lady Radio, Magnificenza, Mc Donald’s, Roller Club, Scuola di Arte Sacra, UISP/Firenze, La Nazione, Casina dell’Indiano.

Info: fossobandito.com – inflorence.me – rollerclubfirenze.com – magnificenza.it – uisp.it/firenze – sas-f.com.

Per i laboratori: 055 3244722.

Segui @ilsitodifirenze



Firenze si prepara a festeggiare il Carnevale e lo fa in grande stile. Tutto è pronto alle Cascine per “I trionfi di Carnevale”, la grande festa che per due fine settimana colorerà il parco con una straordinaria varietà di iniziative: spazi gioco, laboratori di tutti i tipi, teatro itinerante, funamboli e giocolieri, artisti di strada, stand gastronomici, il circo Paniko; tutti potranno portare il loro contributo e non mancheranno neanche l’iniziativa in maschera dedicata a Peppa Pig e una grande festa all’ippodromo del Visarno. Sarà festa anche in Borgognissanti, dove il 1° marzo dalle 14 alle 18 ci sarà “Il Carnevale dei bambini” con il trenino lungo la strada, doni a tutte le mascherine e la statua di Stenterello. “Si tratta di due iniziative che il Comune promuove volentieri, perché valoriza non solo i luoghi ma anche le istituzioni e le associazioni che questi luoghi fanno vivere – dicono le assessore allo Sviluppo economico Sara Biagiotti, all’Ambiente Caterina Biti e all’Istruzione Cristina Giachi – Le Cascine si confermano un luogo vitale, aperto alla città, che con gli interventi fortemente voluti dal sindaco Renzi hanno ritrovato il ruolo che meritano nel cuore e nella vita dei fiorentini. Questa sarà l’occasione per tante famiglie di passare delle giornate di divertimento all’aria aperta e per riscoprire il fascino di un luogo bellissimo”. L’iniziativa è totalmente autofinanziata dalle imprese che lavorano e operano all’interno del parco. In Borgognissanti la festa è promossa dall’Associazione di strada con Confesercenti, con un ideale collegamento alle Cascine che dall’anno prossimo si farà ancor più stretto. Per il quarto anno ci saranno animazione, chioschi, doni, trenino elettrico, distribuzione di schiacciata alla fiorentina e la maschera a grandezza naturale di Stenterello che, come da tradizione, sarà bruciata e dispersa in Arno. La festa delle Cascine si terrà il 22 e 23 febbraio e il 1° e 2 marzo; il programma sarà fittissimo di iniziative, che si svolgeranno dalle 10 del mattino fino al tramonto. I laboratori, della durata di circa 60 minuti, si svolgeranno nei pressi della palazzina delle Pavoniere.

Sabato 22 febbraio

• 10.30-17.30: Presso la Scuola di Arte Sacra, posta nella palazzina delle Pavoniere: ARTE SACRA IN MOSTRA. Visita della Scuola, mostra oggetti realizzati dagli artisti, dagli artigiani e dagli studenti della scuola, con la possibilità di acquistarli durante tutta la durata dell’evento. LABORATORI aperti con gli studenti per genitori e adulti. CONCORSO: il tuo angelo preferito! Concorso di disegno sul tema dell’angelo per bambini di tutte le età. I migliori disegni verranno inseriti sul sito della Sacred Art School e saranno premiati. (tavoli, sedie, fogli A4 e penne colorate, a disposizione dei bambini per disegnare). • Dalle 16 alle 17: laboratorio di scultura IL PICCOLO MICHELANGELO Laboratorio di scultura, in lingua inglese, con il Maestro Cody Swanson, artista-scultore e docente della Sacred Art School Firenze, in cui i bambini potranno “mettere le mani in pasta”. Età minima 5 anni. • Dalle 11,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30: IL MIO PINOCCHIO Lettura e laboratorio ludico- didattico di promozione della lettura, a cura di Giunti Junior, Giunti Kids, Fatatrac, Edizioni del Borgo, Motta Junior e Promolettura Giunti Editore. Età minima 5 anni. • Alle 15,30: SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE per ragazzi! ‘Alice Cascherina’. Favola ispirata ad un racconto di Gianni Rodari. La Compagnia ha sperimentato questo testo con grande successo di critica e di pubblico, adatto anche ai più piccoli: trombe e trombette indicheranno il luogo. E poi ci sarà il Circo Paniko: un funambolo qui, un pagliaccio là… • Dalle ore 14:00 alle ore 18:00: Slalom e giochi per pattinatori piccoli e grandi. Escursioni nel parco con i pattini e in centro a Firenze

Domenica 23 febbraio

Tutte le attività già descritte nella giornata di Sabato si ripeteranno. I laboratori avranno contenuti diversi: • Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 Laboratorio ludico-didattico di promozione alla lettura. FESTA IN MASCHERA con Peppa Pig e i suoi amici. A cura di Giunti Editore, Giunti Kids. Peppa Pig è la protagonista molto amata dai bambini di un cartone animato inglese. Età minima 3 anni con la mamma, adatto ai 4/7 anni. • Dalle 11,30 alle 12,30: Laboratorio ludico-didattico. IL FIORINO. VIVI L’EMOZIONE DI BATTERE L’ANTICA MONETA. Con Paolo Penko. • Alle 15,30: SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE per ragazzi! ‘Robin Hood’. Storia avventurosa di un ladro gentiluomo. La versione adottata fa venire voglia di correre tra gli alberi e scoccare frecce ai cattivi… trombe e trombette vi indicheranno il luogo. Riguardatevi intorno è il Circo Paniko. • Ore 14:00-17:00: Giro dei “Trionfi di Carnevale” per le vie del centro storico per pattinatori di tutte le età. Sarà premiata la maschera più bella!!!

Sabato 1 marzo

Tutte le attività già descritte nella giornata di Sabato 22 si ripeteranno. I laboratori avranno contenuti diversi: • Dalle 10,30 alle 12,30: LA QUAGLIA ED IL SASSO. Laboratorio didattico, “La quaglia non è tanto intelligente, ma tutti le vogliono bene. Lei non ha mai covato un uovo e ne ha tanta voglia. Così, quando in un prato trova un grande sasso bello rotondo ci si siede sopra. E intanto passano le stagioni…”. Età 3/10 • Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30: Laboratorio ludico-scientifico di promozione alla lettura. SUPER SCIENZA. A cura di Giunti Editore e Editoriale Scienza. Esperimenti, intrugli, miscele, effervescenze, stranezze da proporre poi a mamma, papà, nonni, cugini e … non dimenticare di far divertire anche la maestra! Età minima 5 anni. • Dalle 16 alle 17: Laboratorio di scultura IL PICCOLO MICHELANGELO In lingua inglese, con il Maestro Cody Swanson, artista-scultore e docente della Sacred Art School Firenze, in cui i bambini potranno “mettere le mani in pasta”. Età minima 5 anni. • Alle 15,30: SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE per ragazzi! ‘Alice Cascherina’. Favola ispirata ad un racconto di Gianni Rodari. La Compagnia ha sperimentato questo testo con grande successo di critica e di pubblico, adatto anche ai più piccoli. Trombe e trombette vi indicheranno il luogo… è il Circo Paniko. Occhio alle ruote! Il Roller Club organizza scorribande come Sabato scorso!

Domenica 2 marzo

Tutte le attività già descritte nella giornata di Sabato si ripeteranno. I laboratori avranno contenuti diversi: • ore 10,30: Piccolo Coro Melograno. Il Piccolo Coro Melograno è formato da 50 bambini tra i 5 ed 13 anni. Effettua concerti e partecipa a manifestazioni in tutta Italia. Canzoni della tradizione fiorentina, classici per bambini e molto altro. • Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30: Laboratorio ludico-didattico di promozione alla lettura. FESTA IN MASCHERA con Peppa Pig e i suoi amici. Età minima 3 anni con la mamma, adatto ai 4/7 anni. • Dalle 11,30 alle 12,30: Laboratorio ludico-didattico di promozione dell’artigianato artistico CON MASTRO GEPPETTO. Con Gabriele Maselli. Piccolo laboratorio di falegnameria artistica. Età minima 5 anni. • Alle 15,30: SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE per ragazzi! ‘Robin Hood’. Storia avventurosa di un ladro gentiluomo. Il Roller Club organizza scorribande come Domenica scorsa! FRITTI, FRITTELLE E FRONZOLI… • Vari stand gastronomici cucineranno e ci delizieranno dalle loro postazioni da campo. Sempre Domenica 2 Marzo – Festa di Carnevale all’Ippodromo del Visarno, con Attività di intrattenimento dalle ore 10 alle ore 19.

Sponsor e organizzatori della Festa: BCC di Signa, Xenia, Area Fosso Bandito, Lady Radio, Magnificenza, Mc Donald’s, Roller Club, Scuola di Arte Sacra, UISP/Firenze, La Nazione, Casina dell’Indiano.

Info: fossobandito.com – inflorence.me – rollerclubfirenze.com – magnificenza.it – uisp.it/firenze – sas-f.com.

Per i laboratori: 055 3244722.

Segui @ilsitodifirenze