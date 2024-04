Stella (FI): "Se sarò sindaco a Firenze le tasse ritornano quelle del 2009" | Il Sito di Firenze

Tuesday, 13 May 2014 – 20:24

Corsa a Palazzo Vecchio

Lun, 12/05/2014 – 23:59 — La Redazione

“Se il 25 maggio vinceremo noi la tassazione per i fiorentini tornerà al livello del 2009, che tradotto significa 6200 euro in meno per le aziende e 1200 per le famiglie”. Il candidato sindaco di Forza Italia al Comune di Firenze Marco Stella rilancia la sfida a Dario Nardella puntando sulla riduzione delle imposte comunali. Lo ha dichiarato ieri nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato il deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera Daniele Capezzone.

“Visto che continua ad essere sfuggente a tutte le richieste di confronto diretto, rilancio la sfida a Dario Nardella su tre temi fondamentali: sicurezza, mobilità e fisco. Su quest’ultimo punto soprattutto. Ai bluff elettorali del centrosinistra, a partire dalla riduzione dell’aliquota Irpef , noi rispondiamo con proposte concrete e l’impegno a restituire ai fiorentini il livello di tassazione in vigore prima degli aumenti delle tariffe imposti da Renzi”, ha affermato Stella prima di cedere la parola a Capezzone.

“Gli italiani cominciano a scoprire adesso quel che i fiorentini conoscono già da tempo: il Governo Renzi – ha ricordato il deputato azzurro – ha reintrodotto, cambiandole nome, la tassa sulla casa, e aumentato la tassazione sui depositi bancari e postali. Ma tutto viene mascherato dal famigerato bonus degli ottanta euro che, è bene ricordare, non spetteranno né ai lavoratori autonomi, né agli incapienti, né ai pensionati. Vedendo quel che sta succedendo a livello nazionale i fiorentini avranno un déjà vu di quel che sono stati gli anni con Renzi sindaco”, ha concluso Capezzone.

