Gio, 23/05/2019 - 22:27 — La redazione

Il Calcio Storico Fiorentino e il Corteo della Repubblica fiorentina saranno ai mondiali di calcio Qatar 2022. Lo ha annunciato su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella.

"Una bella notizia per #Firenze: porteremo il Calcio storico e il Corteo della Repubblica Fiorentina a Doha per i Mondiali del #Qatar2022 come fu fatto per Spagna ‘82. La storia e la tradizione della nostra città in alto nel mondo. Evviva #Fiorenza" ha scritto il sindaco.