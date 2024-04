In scena una proiezione speciale targata “Film Middle East Now” | Il Sito di Firenze

Alla seconda edizione di Apriti Cinema!, l’arena cinematografica dedicata ai grandi festival fiorentini e internazionali – un progetto di Quelli della Compagnia per il Comune di Firenze in occasione dell’Estate Fiorentina 2013 – partecipa anche FILM MIDDLE EAST NOW, il festival dedicato al cinema e alla cultura contemporanea mediorientali, con la proiezione di due titoli dall’ultima edizione del festival.

In programma il cortometraggio dall’Iran, “Keep us Keep us”, spaccato della complessa e affascinante società iraniana di oggi; e il lungometraggio “Round Trip” di Mayar Al Roumi, uno dei talenti emergenti del cinema siriano, che racconta la vicenda di due giovani innamorati in un viaggio on the road da Damasco a Tehran.

Ecco le sinossi dei due film:

KEEP US, KEEP US di Ehsan Amani – cortometraggio

(Iran, 2012, 21’) vo. persiano, sottotitoli: italiano, inglese

Una giovane coppia sposata e un amico in macchina. Chiacchiere, risate, tutto ripreso dal cruscotto. Poi uno scherzo banale cambia completamente l’atmosfera nell’abitacolo… e forse le vite dei suoi occupanti.

a seguire

ROUND TRIP di Mayar Al Roumi – lungometraggio

(Siria, Francia, 2012, 73’) vo. arabo, sottotitoli: italiano, inglese

Per Walid, un tassista di Damasco, la sua auto è il solo posto dove poter rubare un bacio a Suhair, la ragazza che ama. Quando Suhair viene invitata a Tehran da un’amica, decidono di partire insieme in treno. Il viaggio diventa così un’occasione, splendida come il paesaggio che scorre davanti ai loro occhi, per conoscersi al di fuori del suo taxi… L’attrice protagonista Alexandra Kahwagi è stata premiata per la miglior interpretazione femminile all’ultimo Dubai Film Festival.

