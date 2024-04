Musica: la fiorentina Naomi Berrill a Roma con Sollima per la 72 ore al Teatro Valle occupato | Il Sito di Firenze

La musicista Naomi Berrill sarà Venerdì 16 marzo al Teatro Valle Occupato di Roma per il progetto di Giovanni Sollima, la non stop di musica di 72 ore che fino al 18 marzo vedrà la partecipazione di molti artisti internazionali, tra cui Sarah Jane Morris, Marco Mengoni, Silvia Chiesa. La Berrill, cantante e polistrumentista irlandese, fiorentina di adozione, si esibirà in prima serata, dopo il Concerto dei 100 violoncelli, in un lungo solo per violoncello e voce su specifica richiesta di Giovanni Sollima. La musicista eseguirà brani tratti dal suo progetto Home made music, in cui riarrangia in maniera originale e insolita brani della tradizione folk, classica, jazz. Grazie a tecnica, intrepretazione e originalità, la Berrill darà nuova vita ai grandi classici, tra cui Lifesaver di Emiliana Torrini e il Claire de lune di Debussy, proposto in una veste insolita e molto apprezzato nella prima per il Tempo Reale Festival di Firenze del 2011. Chiuderà il programma di venerdì la prima esecuzione del pezzo barocco A new ground, l’arrangiamento dell’aria Here the deities approve, scritto da Henry Purcell. La Berrill, musicista eclettica, dopo essersi diplomata nel 2005 presso la Royal Scottish Academy of Music and Drama di Glasgow con il violoncellista Robert Irvine, ha seguito vari corsi di specializzazione e master in vari ambiti musicali. Tra le collaborazioni, si ricordano quelle con La Crus, con il trombettista jazz Giovanni Falzone, con il violoncellista classico Francesco Dillon, con il Jazz Ensemble Yurodny, con il Crash Ensemble, e con l’ensemble Alterego per i concerti insieme a Dj Spooky. Tra le esperienze significative, si segnala la collaborazione con il New York City Ballet per il Festival dei due Mondi di Spoleto nel 2009, e la creazione di un brano per violoncello, voce e danza commissionato da Le giornate della danza e effettuato presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano nel 2008. Attualmente la Berrill sta lavorando a Home Made Music, progetto virale che vive sul web in cui propone ogni due settimane un video di un arrangiamento inedito in una casa diversa. I brani che eseguirà durante il concerto saranno poi visualizzabili sul suo canale YouTube (www.youtube.com/user/coulombe77). Ulteriori info www.naomiberrill.org.



