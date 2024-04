Scuola: in arrivo 240.000 € dalla Provincia di Firenze per i lavori estivi | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 06:26

Gli interventi

Dom, 06/07/2014 – 00:01 — La Redazione

Un importo complessivo di 240mila euro quello degli investimenti in edilizia scolastica previsti dalla Provincia di Firenze. I lavori agli istituti superiori sono quelli solitamente programmati nel periodo estivo che precede l’apertura delle scuole.

“In questa situazione molto particolare di notevoli difficoltà economiche e di un assetto particolare per la Provincia – sottolinea l’Assessore provinciale all’Edilizia scolastica Giovanni Di Fede – cerchiamo di favorire le richieste delle scuole per far sì che il prossimo anno scolastico non subisca le ripercussioni di questa particolare situazione istituzionale”.

Nello specifico gli interventi riguarderanno 14 edifici e le maggiori spese saranno i 60mila euro del Michelangelo, cifra stanziata dalla Provincia per l’acquisizione di un piano dalla scuola media Cairoli (ma i lavori partiranno dopo il via libera del Comune di Firenze), ed i circa 40mila euro per l’ammodernamento del secondo piano della succursale del Buontalenti.

Tra gli altri, 15 mila euro per l’Istituto d’Arte di Sesto Fiorentino e per l’Elsa Morante (alla succursale del Nicolodi). Lavori, con importi minori, anche per il Liceo Dante di Firenze, il Calamandrei di Sesto Fiorentino, il Balducci di Pontassieve ed il Vasari di Figline Valdarno.

