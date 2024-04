Nardella: "Aspettiamo la proposta per il Nuovo stadio della Fiorentina" | Il Sito di Firenze

Monday, 04 August 2014 – 17:56

RDF 102.7

Gio, 27/09/2012 – 12:53 — La Redazione

Il Comune di Firenze aspetta la proposta per il nuovo stadio nell’area Mercafir: lo ha ribadito, ai microfoni della radio locale Rdf 102.7, il vicesindaco Dario Nardella. ”Il sindaco Renzi – ha ricordato – aveva detto sin dall’inizio che quella del 30 settembre non era una data limite per la proposta di un privato, bensi’ indicativa. La stiamo aspettando, e non sara’ questione di mesi”. Nardella ha quindi ribadito che ”la Fiorentina ha ricevuto da noi tutte le carte, informazioni e documenti per poter eventualmente formulare proposte. Altro non aggiungo, perche’ non dipende piu’ dall’amministrazione comunale compiere un ulteriore passo”. Per il vicesindaco ”un progetto straordinario come quello della Fiorentina dei Della Valle” non puo’ ”non tener conto anche della grande opportunita’ di uno stadio di proprieta”’.

