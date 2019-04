Escursionista fiorentino si ferisce, salvato da soccorso alpino

Lun, 22/04/2019 - 18:01 — La redazione

Un escursionista 59enne di Scandicci, in provincia di Firenze, è rimasto ferito all'anca ed è stato messo in salvo dal corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Lazio che è intervenuto oggi per recuperare l'uomo infortunatosi su un sentiero nei pressi di Cantalice, in provincia di Rieti. L'allarme è stato lanciato da un operatore del Soccorso Alpino che era impegnato in zona in attività personali. Sul posto per soccorrere l'uomo, è intervenuta una squadra di terra della stazione del Cnsas di Rieti. Il medico ha stabilizzato il paziente e, coadiuvato dagli altri operatori, lo ha accompagnato a un'ambulanza del 118 della Regione Lazio arrivata in località San Liberato di Cantalice. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco.