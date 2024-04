Al via la seconda edizione di Apriti Cinema dall'8 luglio al 4 agosto | Il Sito di Firenze

Wednesday, 09 July 2014 – 22:48

Santissima Annunziata

Le proiezioni ci saranno tutte le sere alle 21.30. Ingresso libero

Ven, 28/06/2013 – 16:05 — La Redazione

Torna dall’8 luglio al 4 agosto l’Arena Estiva di Piazza Santissima Annunziata con la seconda edizione di Apriti Cinema, la rassegna cinematografica dei grandi festival fiorentini e internazionali, un progetto di Quelli della Compagnia per il Comune di Firenze in occasione dell’Estate Fiorentina 2013.

Le proiezioni, che si terranno ogni giorno alle 21.30, sono ad ingresso libero. Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli.

Tra gli appuntamenti più attesi tornano il Lunedì dello Schermo dell’Arte e il Mercoledì del Festival dei Popoli. Novità di quest’anno, l’omaggio del Premio Fiesole dedicato a Terry Gilliam.

Il programma dettagliato sarà disponibile a breve.

