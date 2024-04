Coverciano, scoppia un tubo. Via del Mezzetta senza acqua | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 20:00

disagi

Mer, 23/07/2014 – 22:11 — Matteo Cali

Gravi disagi si riscontrano per i residenti di via del Mezzetta, a Coverciano, e le vie limitrofi che dalle 16 circa di questo pomeriggio sono senza acqua a causa della rottura di un tubo in via Pio Rajna che sta perdendo in forte abbondanza da oltre sei ore. Gli esercizi del centro commerciale del Gignoro, la Parrocchia di Santa Caterina da Siena, la società sportiva Sancat e tutte le abitazioni della zona sono senza acqua dalle 16.30 di oggi pomeriggio. Si registrano anche alcuni danni a cantine colpite dalla violenta perdita d’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma al momento la situazione non sembra normalizzarsi. Allertata anche Publiacqua che è intervenuta per cercare di porre rimedio alla situazione. Da registrare anche qualche critica dei residenti all’operato della società partecipata del comune di Firenze per la poca tempestività nell’intervento. Giunto sul posto anche il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi. "L’acqua è stata chiusa e una ditta lavorerà tutta la notte per cercare di risolvere la situazione – ha spiegato Pierguidi – La priorità è quella di limitare i disagi alle famiglie e ai commercianti, sarà un lavoro lungo ma contiamo già stanotte di normalizzare il servizio".

