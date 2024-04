The Mall, rubano abbigliamento per 2.000 euro: arrestati tre algerini | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 06:39

Reggello

Ven, 18/07/2014 – 13:58 — La Redazione

Tre algerini di 21, 25 e 29 anni hanno rubato capi di abbigliamento per un valore di circa 2.000 euro nei negozi dell’outlet "The Mall" di Reggello (Firenze),

ma sono stati notati da un commesso che ha avvisato i Carabinieri che, dopo averli pedinati, li hanno arrestati.

Ven, 18/07/2014 – 13:58 — La Redazione

