Cena di San Valentino in favore della Fondazione ANT | Il Sito di Firenze

Si svolgerà venerdì 14 Febbraio nella splendida cornice di Palazzo Borghese – in Via Ghibellina 110 a Firenze – l’evento Valentine’s Day for ANT, organizzato dalla Fondazione ANT Italia Onlus per raccogliere fondi per il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica. La serata verrà presentata dall’inedita coppia Veronica Maffei, Miss Simpatia 2012 e Stefano Baragli, presentatore e show man. Si tratta di un’occasione davvero unica per festeggiare il giorno dedicato all’amore all’insegna della solidarietà.

Gli ospiti saranno accolti con un aperitivo di benvenuto nella splendida Sala degli Specchi, a partire dalle 19.30. Seguirà una gustosa cena nella sala Galleria Monumentale con accompagnamento musicale degli allievi della Dance Permormance School e la partecipazione di Lisetta Luchini, che intratterrà gli ospiti con un medley di canti popolari e comicità toscana. A tutte le signore presenti verranno offerti omaggi generosamente donati dalla Profumeria Le Vanità.

L’evento ha ottenuto il sostegno di importanti partner come: Scuola orafa il Perseo, Bottega Orafa Paola Penko, Giulia Carla Cecchi, InVista, Alma Project, Silvano Labardi, Bianco Bouquet, Iuri Niccolai, Profumeria Le Vanità e Sonia Fortuna.

Si potrà partecipare alla serata con un’offerta minima di 45 euro. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività che ANT svolge a Firenze, Prato e Pistoia.

La struttura sanitaria della Fondazione ANT nella regione Toscana è composta da 8 medici, 4 infermieri e 2 psicologi.

Segui @ilsitodifirenze



Si svolgerà venerdì 14 Febbraio nella splendida cornice di Palazzo Borghese – in Via Ghibellina 110 a Firenze – l’evento Valentine’s Day for ANT, organizzato dalla Fondazione ANT Italia Onlus per raccogliere fondi per il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica. La serata verrà presentata dall’inedita coppia Veronica Maffei, Miss Simpatia 2012 e Stefano Baragli, presentatore e show man. Si tratta di un’occasione davvero unica per festeggiare il giorno dedicato all’amore all’insegna della solidarietà.

Gli ospiti saranno accolti con un aperitivo di benvenuto nella splendida Sala degli Specchi, a partire dalle 19.30. Seguirà una gustosa cena nella sala Galleria Monumentale con accompagnamento musicale degli allievi della Dance Permormance School e la partecipazione di Lisetta Luchini, che intratterrà gli ospiti con un medley di canti popolari e comicità toscana. A tutte le signore presenti verranno offerti omaggi generosamente donati dalla Profumeria Le Vanità.

L’evento ha ottenuto il sostegno di importanti partner come: Scuola orafa il Perseo, Bottega Orafa Paola Penko, Giulia Carla Cecchi, InVista, Alma Project, Silvano Labardi, Bianco Bouquet, Iuri Niccolai, Profumeria Le Vanità e Sonia Fortuna.

Si potrà partecipare alla serata con un’offerta minima di 45 euro. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività che ANT svolge a Firenze, Prato e Pistoia.

La struttura sanitaria della Fondazione ANT nella regione Toscana è composta da 8 medici, 4 infermieri e 2 psicologi.

Segui @ilsitodifirenze