Ludopatia portami via, le slot machine online compiono 1 anno. Nel 2013 spesi 106 milioni di euro. Allo Stato vanno 21,2 milioni | Il Sito di Firenze

Tuesday, 02 September 2014 – 10:31

gioco

Mar, 03/12/2013 – 11:48 — La Redazione

Le slot machine online, lanciate il 3 dicembre 2012, compiono un anno. Ovviamente anche in tempo di crisi il successo delle slot machine online ha consentito ai casinò virtuali di competere con i siti non autorizzati: secondo dati raccolti da Agipronews, la spesa nei primi dodici mesi si è attestata a 106 milioni di euro, con una media di circa 8,8 milioni di euro al mese, e incassi complessivi per l’Erario pari a 21,2 milioni. La spesa nei casinò games negli ultimi 12 mesi, in particolare roulette e black jack e non considerando le macchinette, è stata pari a 121 milioni di euro, una media di 10 milioni al mese. Le slot attualmente rappresentano il 46,7% della spesa totale nei giochi da casinò, che si attesta a 227 milioni. L’introduzione delle slot tra i giochi da casinò ha progressivamente eroso quote di mercato del poker via internet e ridotto il business illegale gestito da operatori offshore: secondo una stima di Ficom Leisure, nel 2012 sono volati verso i casinò esteri circa 270 milioni di euro.

