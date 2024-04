Maniaco di Firenze, parla l'assassino Riccardo Viti: "Mi implorava di smettere, ho pensato ai miei genitori" | Il Sito di Firenze

Saturday, 17 May 2014 – 04:36

la confessione

Lun, 12/05/2014 – 15:34 — La Redazione

"Mi implorava di smettere e quando ho capito cosa stava succedendo ho pensato ai miei genitori". Lo ha detto Riccardo Viti nell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Sollicciano a Firenze. L’uomo ha proseguito la confessione per il delitto di Anne Cristine Zamfir. "Sono molto pentito di quello che ho fatto – ha aggiunto – se potessi tornerei indietro". "Viti darebbe la sua vita per poterla ridare a quella ragazza", ha detto il suo legale Alessandro Benelli, annunciando che ricorrerà al Riesame per chiedere i domiciliari.

