Opes Toscana Calcetto, le premiazioni delle squadre vincitrici | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 06:39

SPORT

Ven, 18/07/2014 – 12:09 — La Redazione

Nella suggestiva cornice del Museo del Calcio di Coverciano si sono svolte le premiazioni di fine stagione dei campionati Opes-Toscana Calcetto che come ogni anno riunisce le migliori squadre di calcio a 5 nei tornei organizzati sui tanti impianti in uso. Una passerella per le formazioni che si sono affermate durante il corso della stagione a testimonianza della grande partecipazione ai tornei Opes-Toscana Calcetto. Nella categoria Promozione, trionfo degli Qwotz che si aggiudicano anche i premi per migliore attacco e difesa. Sul podio con loro anche Atletico per Nulla e Viola Club Gruppo Stressato. Nel secondo girone di Promozione, primo posto per I Cugini di Zampagna, seguiti da Los Pamperos e Csk La Palla. Per i Cugini premio per il miglior attacco mentre il Csk La Palla si aggiudica il premio per la miglior difesa. Nel campionato di 1^ Categoria, netta affermazione del Real Coverciano, che vince anche i premi per miglior attacco e difesa, seguito dagli Orange e dai Magma. Premi anche per le formazioni che hanno raggiunto i migliori risultati provinciali come la Dinamo Lampredotto, gli International Amigos, La Sfera, gli Atletico Savonarola e i Dram Drum. Riposo estivo per Opes Toscana Calcetto pronta a ripartire da settembre con tornei e campionati dedicati agli amanti del calcio. Per informazioni, clicca qui.

CLICCA QUI PER GUARDARE LE FOTO DELLE PREMIAZIONI

