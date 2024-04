Tramvia, Nardella: "4 km sotto il Centro Storico di Firenze" | Il Sito di Firenze

Thursday, 19 June 2014 – 20:02

La Linea 3 da via dello Statuto

Gio, 20/03/2014 – 14:42 — La Redazione

”Il primo nastro che vorrei tagliare da sindaco è quello della linea 2 della tramvia”. Lo ha detto Dario Nardella, vicesindaco di Firenze e candidato alle primarie PD per le prossime amministrative del Comune, ospite stamani negli studi di Lady Radio. ”Ci saranno disagi legati ai lavori – ha spiegato – ma i fiorentini sapranno essere pazienti”.

”L’interramento – ha spiegato – sarà di quattro chilometri, verso la stazione di Santa Maria Novella, e con la fuoriuscita sui lungarni. Dovremo fare tutti gli approfondimenti del caso: non ci deve essere il minimo problema dal punto di vista del sottoattraversamento per i nostri monumenti del centro storico, ma in tutte le città del mondo i sottoattraversamenti non sono mai stati un problema”.

”Abbiamo chiesto al governo 200 milioni di euro in più – ha detto – speriamo di avere risposta a breve, per prolungare la linea 2 fino a Bagno a Ripoli”. Per quanto riguarda la futura linea 3 per Careggi “passerà da via dello Statuto non ci sono alternative – ha puntualizzato – le due nuove linee – ha concluso – sono gia finanziate e contrattualizzate, dobbiamo solo partire coi lavori”.

