Maria Elena Boschi, il ministro più giovane | Il Sito di Firenze

Saturday, 16 August 2014 – 03:33

Palazzo chigi

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 21/02/2014 – 22:25 — Matteo Cali

E’ la più giovane, la più affascinante. Avvocato, 33 anni. Per lei i soprannomi si sprecano. Da ‘miss Parlamento’ alla ‘giaguara’ per via di un paio di scarpe leopardate indossate alla Leopolda. Si girano tutti quando passa lei, Maria Elena Boschi, più renziana di Renzi, è la donna che all’interno del suo staff ha scalato rapidamente ogni tipo di salita che le si è presentata davanti. E da oggi è Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento. In tv, Renzi la manda ai dibattiti difficili, negli studi caldi di Ballarò, e lei ne esce sempre vincitrice. Calma, riflessiva, apparentemente sincera, svela con estrema dolcezza i programmi del segretario e batte gli avversari. Mai, o quasi, in difficoltà raccoglie perfettamente il testimone renziano gestendo con imbarazzante dimestichezza le questioni della legge elettorale e i testa a testa con lo ‘squalo’ Verdini. Oggi è Ministro, può essere la donna della svolta e delle riforme. E questa ragazza può farcela.

Saturday, 16 August 2014 – 03:33

Palazzo chigi

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 21/02/2014 – 22:25 — Matteo Cali

E’ la più giovane, la più affascinante. Avvocato, 33 anni. Per lei i soprannomi si sprecano. Da ‘miss Parlamento’ alla ‘giaguara’ per via di un paio di scarpe leopardate indossate alla Leopolda. Si girano tutti quando passa lei, Maria Elena Boschi, più renziana di Renzi, è la donna che all’interno del suo staff ha scalato rapidamente ogni tipo di salita che le si è presentata davanti. E da oggi è Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento. In tv, Renzi la manda ai dibattiti difficili, negli studi caldi di Ballarò, e lei ne esce sempre vincitrice. Calma, riflessiva, apparentemente sincera, svela con estrema dolcezza i programmi del segretario e batte gli avversari. Mai, o quasi, in difficoltà raccoglie perfettamente il testimone renziano gestendo con imbarazzante dimestichezza le questioni della legge elettorale e i testa a testa con lo ‘squalo’ Verdini. Oggi è Ministro, può essere la donna della svolta e delle riforme. E questa ragazza può farcela.