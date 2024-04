I Mondiali del Brasile all'Hard Rock Cafe Firenze | Il Sito di Firenze

Friday, 13 June 2014 – 19:30

Da stasera

Gio, 12/06/2014 – 00:00 — La Redazione

Tutto pronto all’Hard Rock Cafe per il fischio di inizio dei Mondiali 2014. Da oggi, giovedì 12 giugno, HARD ROCK CAFE FIRENZE trasmetterà le partite dei Mondiali di Calcio in Brasile. Nel locale si potranno seguire gli incontri delle diverse squadre accompagnati dalle promozioni Menu Kick It 2014 e, per le partite che ricadono in orario Happy Hour, long drink e cocktail a metà prezzo.

Al fine di incontrare le esigenze di tutti, appassionati di calcio e non, per le partite della nazionale italiana e per l’incontro di apertura Brasile-Croazia, del 12 giugno, sarà sempre garantito l’audio della diretta sul maxi schermo, a qualsiasi ora; mentre per tutti i match che andranno in diretta nella fascia oraria della cena (19.00/22.00) non sarà previsto l’audio.

A chi non può rinunciare né al calcio né alla musica, non rimane che indossare la maglia della nazionale del cuore e iniziare a tifare, per vivere live e in compagnia le emozioni dei Mondiali di Calcio.

