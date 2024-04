Copa Euroamericana, stasera Fiorentina – Estudiantes in diretta TV e video streaming | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 22:29

Alle 20

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 26/07/2014 – 11:12 — La Redazione

Fiorentina – Estudiantes, gara valida per la Copa Euroamericana, sarà trasmessa in diretta TV in Italia.

L’emittente Sportitalia (canale 153 del DTT) trasmetterà tutti e tre gli incontri che vedranno impegnati i Viola. Stasera la prima gara, visibile in Italia dalle ore 20:00. Le prossime gare saranno quelle con il Palmeiras, giovedì 31 luglio alle ore 2:50 italiane, e l’Universitaio, domenica 03 agosto ore 00:00 italiane. Per chi non riceve il canale del Digitale Terrestre, è possibile seguire la diretta video streaming a questo link: sportitalia.com

Tra gli spettatori che assisteranno al match dei Viola, il difensore Basanta. Ieri la Fiorentina ha ufficializzato l’accordo col Monterry; l’agentino sarà a Firenze la prossima settimana per sostenere le visite mediche e siglare il contratto.

Intanto Acosty lascia i Gigliati per andare in prestito al Modena, mentre Mattia Cassani ha già sostenuto il primo allenamento col Parma.

Segui @ilsitodifirenze

Sunday, 27 July 2014 – 22:29

Alle 20

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 26/07/2014 – 11:12 — La Redazione

Fiorentina – Estudiantes, gara valida per la Copa Euroamericana, sarà trasmessa in diretta TV in Italia.

L’emittente Sportitalia (canale 153 del DTT) trasmetterà tutti e tre gli incontri che vedranno impegnati i Viola. Stasera la prima gara, visibile in Italia dalle ore 20:00. Le prossime gare saranno quelle con il Palmeiras, giovedì 31 luglio alle ore 2:50 italiane, e l’Universitaio, domenica 03 agosto ore 00:00 italiane. Per chi non riceve il canale del Digitale Terrestre, è possibile seguire la diretta video streaming a questo link: sportitalia.com

Tra gli spettatori che assisteranno al match dei Viola, il difensore Basanta. Ieri la Fiorentina ha ufficializzato l’accordo col Monterry; l’agentino sarà a Firenze la prossima settimana per sostenere le visite mediche e siglare il contratto.

Intanto Acosty lascia i Gigliati per andare in prestito al Modena, mentre Mattia Cassani ha già sostenuto il primo allenamento col Parma.

Segui @ilsitodifirenze