Processo Forteto: gli avvocati di Fiesoli chiedono la ricusazione della Corte | Il Sito di Firenze

Monday, 09 June 2014 – 18:16

Oggi deponevano gli accusati

Ven, 06/06/2014 – 18:26 — La Redazione

Gli avvocati difensori di Rodolfo Fiesoli e gli altri 22 imputati di violenze per lo scandalo de Il Forteto hanno chiesto la ricusazione della corte (ovvero la sostituzione del giudice). L’udienza di oggi è stata particolarmente accesa ed interrotta per intemperanze durante lo svolgimento. Oggi per la prima volta venivano ascoltati gli imputati (dopo le testimonianze delle vittime avvenute nelle scorse settimane). Motivo della richiesta di ricusazione è che il giudice manchi di obiettività nel giudizio: durante le audizioni odierne, infatti, gli avvocati di Fiesoli avevano lamentato disparità di trattamento tra vittime e accusati.

D.M.

