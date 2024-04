Defibrillatori – Nardella: “Bene il decreto-salute, ma noi ne siamo già dotati" | Il Sito di Firenze

Tuesday, 12 August 2014 – 12:38

SANITA’

Mer, 12/09/2012 – 17:03 — La Redazione

“Pieno apprezzamento e sostegno al decreto-salute trasmesso al Capo dello Stato dove si prevede l’utilizzo di un defibrillatore negli impianti sportivi”. Lo afferma il vicesindaco e assessore allo sport Dario Nardella che ricorda: “In questo senso a Firenze siamo stati dei precursori perché già dal 2010, iniziando con la piscina Costoli e lo stadio Ridolfi, i nostri impianti sono dotati di queste apparecchiature che possono salvare una vita. Già nei bandi pubblici per l’assegnazione in concessione degli impianti, abbiamo previsto un punteggio aggiuntivo a chi dispone di un defibrillatore”. “Faccio appello – conclude il vicesindaco Nardella – a tutte le società che ancora non ne sono in possesso, di dotarsi di questa apparecchiatura. Mi impegnerò poi a istituire corsi per il corretto utilizzo dove almeno un dirigente di società dovrà partecipare”.

