Muoiono stessa notte, loro organi salvano vita a due pazienti

Gio, 02/01/2020

Due persone decedute nella stessa notte con le loro donazioni hanno consentito il trapianto di fegato in due pazienti in lista di attesa. E' successo qualche giorno prima di Natale nei due ospedali fiorentini della Ausl Toscana Centro, dove la donatrice di 79 anni, ricoverata a Santa Maria Nuova, che aveva fatto la dichiarazione positiva di volontà al Comune di residenza, ha donato il proprio fegato a un uomo di 60 anni, e in quello di Santa Maria Annunziata dove il donatore di 81 anni, i cui familiari non si sono opposti alla donazione, ha donato il proprio fegato a un uomo di 47 anni. L'evento eccezionale, riferisce oggi la Asl in una nota, ha avuto di straordinario anche la capacità con cui l'organizzazione aziendale si è messa in moto per portare a buon fine tutta l'operazione. I due donatori sono deceduti contemporaneamente nelle Rianimazioni dei due ospedali a causa di gravi emorragie cerebrali. E' stato quindi attivato dalle direzioni sanitarie dei due presidi ospedalieri il collegio medico per l'accertamento morte con criteri neurologici, che è unico per tutti gli ospedali fiorentini.(