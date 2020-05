Sollicciano: detenuto tenta suicidio, salvato da agenti

Lun, 18/05/2020 - 15:59 — La redazione

Un tentativo di suicidio da parte di un detenuto e un'aggressione ad un agente di polizia penitenziaria si sono verificati in poche ore nel carcere fiorentino di Sollicciano. A dare notizia degli episodi è il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe). "Sabato scorso, verso le ore 17.30 un detenuto tunisino, rimasto solo in cella ha tentato di impiccarsi" spiega il segretario per la Toscana del Sappe Pasquale Salemme. "Solo l'intervento degli agenti di polizia - aggiunge - ha impedito il tragico evento e subito sono iniziate le manovre di rianimazione in attesa dell'intervento del personale sanitario". Ieri, intorno alle 12, afferma sempre Salemme, un detenuto ha dato in escandescenze, iniziando tra l'altro a gettare generi alimentari fuori dalla sua cella, e poi ha colpito con un manico di scopa l'agente intervenuto per calmarlo". "