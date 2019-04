VIDEO - Jova Beach Party a Viareggio, Lorenzo: "Sto costruendo un grande spettacolo"

Mar, 09/04/2019 - 21:14 — Costanza Castiglioni

Jova Beach Party è l’evento dell’estate in musica e Viareggio si prepara a ospitare le due tappe toscane che vedranno protagonista Jovanotti e tanti altri ospiti, martedì 30 luglio e sabato 31 agosto dalle ore 16 alla Spiaggia Muraglione, sulla Darsena di Viareggio (Lucca). Prodotto e organizzato da Trident, Jova Beach Party inaugura un nuovo format di concerto, un happening per il nuovo tempo. Decine di migliaia di persone sono attese alle due giornate viareggine, unico raddoppio insieme a Lignano Sabbiadoro di tutto il tour. Di seguito informazioni utili per vivere al meglio i Jova Beach Party toscani.

DISPONIBILITÀ BIGLIETTI – Entrambe le date di martedì 30 luglio e sabato 31 agosto sono ad oggi sold-out. Ulteriori biglietti potrebbero rendersi disponibili nelle prossime settimane, aggiornamenti sui canali ufficiali del Jova Beach Party e sui canali di prevendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) e www.ticketone.it (tel. 892.101).

INGRESSI E ORARI - La Spiaggia Muraglione è situata sulla Darsena di Viareggio. Tutto l’arenile che si sviluppa lungo la diga foranea del Muraglione sarà area di spettacolo. Ai Jova Beach Party si potrà accedere dalle ore 14 (salvo condizioni meteo avverse) dall’ingresso di viale Europa (ai lati della Croce Verde). Un secondo ingresso, dal Molo Marinai d’Italia, sarà riservato solo ai diversamente abili. I Jova Beach Party inizieranno alle ore 14 e termineranno alle ore 24.

ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI E GUARDAROBA - Punto accoglienza, punto informazioni e biglietterie saranno in funzione nell’area del Palasport, in via Menini, dove sarà disponibile anche un servizio guardaroba.

IN TRENO AL JOVA BEACH PARTY – In linea con le buone pratiche di mobilità sostenibile, il treno è in assoluto il mezzo consigliato per raggiungere Viareggio in occasione dei Jova Beach Party.

Il local promoter PRG, in collaborazione con Trasporto Ferroviario Toscano, Trenitalia, Regione Toscana, RFI, Servizi di Sicurezza Ferroviari e Polfer ha attivato un tavolo tecnico per il potenziamento dei treni verso Viareggio e l’organizzazione di treni straordinari per il ritorno (direttrici Lucca, La Spezia, Livorno-Grosseto, Firenze, Empoli, Siena).

Il piano sarà integrato con gli orari dei treni straordinari e treni potenziati dal 15 maggio, data in cui saranno indicati i nuovi orari dei treni regionali in vigore dal 9 di giugno. Dal 15 maggio si potranno acquistare i biglietti ferroviari per entrambe le date.

DAL TRENO ALLA SPIAGGIA – La stazione di Viareggio dista circa 3 chilometri dalla Spiaggia Muraglione. Chi non vuole farsi una passeggiata, potrà usufruire dei numerosi bus navetta circolari di collegamento in funzione dalle ore 10.

Per la gestione del deflusso, sempre per chi utilizzerà il treno, è previsto un sistema di punti di raccolta in tre piazze differenti della città: piazza Nieri e Paolini, piazza della Stazione e piazza Mazzini, in cui saranno predisposti servizi igienici. Attraverso altoparlanti saranno annunciati i vari treni in partenza.

Un treno charter partirà da Cortona, dove risiede Jovanotti, alla volta di Viareggio, e qui sarà accolto da una banda. Questo treno percorrerà la direttrice Chiusi - Cortona - Arezzo - Valdarno - Firenze Campo di Marte – Viareggio con fermate in ogni stazione.

I possessori dei biglietti dei concerti riceveranno via email tutte le informazioni sulla logistica dei concerti. Informazioni anche sul sito www.bitconcerti.it e sulle app JOVABEACH e Muoversi in Toscana.

IN NAVE DALL’ELBA – Per la data di martedì 30 luglio, Toremar metterà a disposizione una nave straordinaria per soli passeggeri - capienza 300 posti - per coprire la tratta Isola d’Elba-Viareggio. Partenza da Portoferraio alle ore 10, arrivo direttamente in Darsena alle ore 15. Dopo il concerto, il traghetto ripartirà da Viareggio alle ore 24 alla volta di Portoferraio. Sarà una nave in stile Jova Beach, con musica, servizi e food & beverage in sintonia con i temi ambientali del tour. In via di definizione analogo servizio per la data del 31 agosto.

IN BICI – Il Comune di Viareggio ha predisposto un parcheggio per 2.000 mezzi sia su viale Europa, sia nel punto di raccolta e informazioni dislocato presso il Palasport di via Menini.

IN AUTO – Il Comune di Viareggio ha disposto un piano speciale di gestione della viabilità. Le aree parcheggio saranno fuori dalla Darsena di Viareggio, in prossimità della zona industriale. Unica eccezione, in prossimità dell’evento, l’area Ex-Fervet in via Indipendenza, che ha una capienza di 1.500 autovetture.

Dalle aree parcheggio più lontane saranno in funzione navette circolari di collegamento con la Spiaggia Muraglione, ogni parcheggio avrà servizi WC dedicati e torri faro per un’adeguata illuminazione.

IN MOTO – Chi viene in moto o motorino potrà posteggiare il proprio mezzo nei parcheggi predisposti ai limiti della Darsena di Viareggio.

BUS NAVETTE - Il Comune di Viareggio ha pianificato un sistema di navette circolari (per definizione, navette che partono dai punti capolinea solo alla presenza dello scambio con altra navetta) in funzione delle ore 10 al fine di fornire un servizio di collegamento verso ogni parcheggio, stazione e punto di raccolta spettatori.

DARSENA CHIUSA AL TRAFFICO – Nei giorni dei Jova Beach Party, la Darsena di Viareggio sarà chiusa al traffico dalle prime ore del mattino. Per raggiungere la Spiaggia Muraglione si raccomanda l’utilizzo della bicicletta o delle navette circolari, in funzione dalle ore 10 per spettatori, residenti e lavoratori.

SERVIZI IGIENICI – Nell’area dello spettacolo saranno a disposizione del pubblico 270 servizi igienici per uomini, donne e diversamente abili.

PRONTO SOCCORSO – Saranno in funzione due PMA (Punti Medici Avanzati) gestiti dal 118 Versilia in coordinamento con la Protezione Civile e le associazioni di volontariato Croce Verde, Croce Rossa, Misericordia di Torre del Lago, Misericordia di Viareggio, coadiuvate dalle Misericordie, dalla Croce Rossa e dalla pubblica assistenza della Toscana. Il centro logistico e operativo interforze per tutte le squadre attive nei diversi turni è localizzato nel nascente Mercato del Pesce in viale Molo Marinai d’Italia.

VIAREGGIO PROTAGONISTA - La città di Viareggio sarà rappresentata attraverso la presenza delle sue eccellenze: dai megayacht di fattura viareggina ormeggiati nel porto, alla musica di Puccini, alle maschere del Carnevale, ai pescherecci all’ancora lato palco. Sullo sfondo la scenografia naturale delle Alpi Apuane, tutto intorno il suo mare.

TOSCANA IN LINEA CON IL JOVA – In occasione dei Jova Beach Party, Regione Toscana presenterà alcuni suoi progetti in linea con i temi ambientali e sociali. Tra questi: “arcipelago pulito”, per la raccolta in mare dei rifiuti di plastica; le campagne per la donazione di sangue e le vaccinazioni; la salvaguardia dei boschi e la lotta agli incendi; le misure a sostegno dell'autonomia dei giovani con il progetto “Giovani Si”.

INFO IN TEMPO REALE - Martedì 30 luglio e sabato 31 agosto 2019, dalla prima mattinata a tarda notte, un social team terrà informato il pubblico su viabilità, parcheggi, navette e altre notizie utili, attraverso i social media di bitconcerti.

MARE E BALNEAZIONE – Durante i Jova Beach Party si potrà fare il bagno in mare. Grazie al coordinamento di Guardia Costiera, Capitaneria di Porto e degli assistenti bagnanti predisposti, lo specchio acqueo sicuro preposto alla balneazione sarà sorvegliato attraverso l’uso di tecniche tradizionali e d’avanguardia.

INCIDENZA AMBIENTALE – La società specializzata Nemo Srl ha provveduto allo studio di valutazione di incidenza ambientale che è stato depositato agli organi del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Lo studio costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

NATURA PLASTIC FREE - Jova Beach Party è a fianco del WWF in una sfida importante per la Natura e per la salute umana: la lotta all’inquinamento da plastica.

Jova Beach e il WWF Natura PlasticFree Tour, saranno quindi insieme per sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio molte specie animali e minacciando la salute umana, vista la contaminazione da plastica delle catene alimentari.

A PESCA… DELLA PLASTICA - Sono previste visite guidate speciali sui pescherecci della Cooperativa Cittadella della Pesca attivi nella raccolta di plastiche in mare. Le visite guidate saranno debitamente segnalate e i partecipanti guidati verso le banchine a gruppi composti di 10 persone per volta.