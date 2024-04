Truffa dell'olio extra vergine d'oliva: 35 indagati. Perquisizioni anche in Toscana | Il Sito di Firenze

Friday, 22 August 2014 – 03:41

L’oro verde tagliato con olio estero

Gio, 10/04/2014 – 14:30 — La Redazione

35 persone sono indagate dalla Procura di Siena nell’indagine su una presunta truffa finalizzata al commercio di olio extra vergine d’oliva di scarsa qualità.

Tra ieri ed oggi sono state eseguite 15 perquisizioni, in Toscana, Umbria. Lazio, Campania e Puglia, in aziende operanti nel mercato dell’olio d’oliva. L’olio d’oliva, secondo quanto emerso, veniva tagliato con ingenti quantità di olio di scarsa qualità, illecitamente importato dall’estero.

