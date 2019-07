In viaggio verso Monaco con un 'tesoro' da oltre 500mila euro. Due denunciati

Sab, 27/07/2019 - 12:29 — La redazione

Viaggiavano su una Bmw X5 diretti verso Monaco di Baviera quando, nei pressi dell'autostrada del Brennero, sono stati fermati per un controllo dalla polizia stradale che ha scoperto un vero e proprio tesoro nascosto nell'auto dal valore di oltre 500 mila euro.

Infatti, S.F., cittadino italiano di anni 46, residente a Montecatini Terme e A.F., cittadino di origini iraniane di anni 34, residente a Mantova ma di fatto domiciliato a Firenze, avevano due borse con gioielli, braccialetti, anelli, orecchini, diamanti, una quarantina circa di orologi di prestigiose marche come Rolex, Cartier, Frank Muller, del valore superiore a 300.000 euro, oltre a vari assegni e a 68.200 euro in contanti che i conducenti del mezzo non hanno saputo giustificare.

I due sono stati denunciati e la merce è stata sequestrata.