Il candidato sindaco Ncd Gianna Scatizzi incontra gli abitanti di San Jacopino | Il Sito di Firenze

«Serve una risposta concreta ai 600 firmatari residenti a san Jacopino che hanno inviato un petizione a Prefetto e Questore per ottenere un giro di vite sulla sicurezza nel loro rione, chiedendo installazione di telecamere di sicurezza, maggior presenza di forze dell’ordine e completamento degli arredi urbani di piazza san Jacopino». È la dichiarazione del candidato sindaco Ncd-Udc, Gianna Scatizzi che ieri ha incontrato i residenti, i commercianti di San Jacopino e i promotori della petizione.

«Questo rione – sottolinea – ha sviluppato una forte e radicato tessuto sociale che negli ultimi anni ha dovuto sopportare il peso di problematiche che oggi minano la serenità di tutta l’area.

Penso alle difficoltà quotidiane che incontrano i commercianti del rione costretti a lottare contro atti vandalici ai loro esercizi, scarsa illuminazione notturna e la altrettanto mancante percezione di sicurezza che li circonda. Molti di loro lamentano come la piazza nottetempo sia utilizzata come mercato della droga e le aree verdi trasformate in piazze di spaccio. Le stesse problematiche che attanagliano anche abitanti che si sono visti rubare anche un diritto fondamentale per una dignitosa qualità della vita: il diritto di riposare.

Al centro delle loro proteste – continua – è finita soprattutto l’attività di alcuni locali del rione diventati una fucina di rumori e odori molesti che violano le mura degli abitanti fino a notte fonda. Una situazione che continua ad andare avanti nonostante di queste attività siano già state sanzionate per problemi di ordine pubblico.

La città che ho in mente – spiega – è una città delle regole. Quelle che già ci sono e puntualmente non vengono fatte rispettare per mancanza di volontà politica. Come ad esempio il regolamento di Polizia Municipale di Firenze.

Tutto questo ha portato a prassi pericolose come la mala movida, quella che fa incassi distruggendo la qualità di vita dei residenti. Basta lassismo. Dobbiamo rimettere sicurezza e decoro al centro in tre mosse: rafforzare il Reparto Antidegrado della Polizia Municipale, con una sede in ogni quartiere, installare telecamere di sorveglianza in zone a rischio. Mentre gli uffici del comune di Firenze e la Polizia Municipale devono essere i primi a far si che vengano rispettate le leggi e le regole».

Segui @ilsitodifirenze



«Serve una risposta concreta ai 600 firmatari residenti a san Jacopino che hanno inviato un petizione a Prefetto e Questore per ottenere un giro di vite sulla sicurezza nel loro rione, chiedendo installazione di telecamere di sicurezza, maggior presenza di forze dell’ordine e completamento degli arredi urbani di piazza san Jacopino». È la dichiarazione del candidato sindaco Ncd-Udc, Gianna Scatizzi che ieri ha incontrato i residenti, i commercianti di San Jacopino e i promotori della petizione.

«Questo rione – sottolinea – ha sviluppato una forte e radicato tessuto sociale che negli ultimi anni ha dovuto sopportare il peso di problematiche che oggi minano la serenità di tutta l’area.

Penso alle difficoltà quotidiane che incontrano i commercianti del rione costretti a lottare contro atti vandalici ai loro esercizi, scarsa illuminazione notturna e la altrettanto mancante percezione di sicurezza che li circonda. Molti di loro lamentano come la piazza nottetempo sia utilizzata come mercato della droga e le aree verdi trasformate in piazze di spaccio. Le stesse problematiche che attanagliano anche abitanti che si sono visti rubare anche un diritto fondamentale per una dignitosa qualità della vita: il diritto di riposare.

Al centro delle loro proteste – continua – è finita soprattutto l’attività di alcuni locali del rione diventati una fucina di rumori e odori molesti che violano le mura degli abitanti fino a notte fonda. Una situazione che continua ad andare avanti nonostante di queste attività siano già state sanzionate per problemi di ordine pubblico.

La città che ho in mente – spiega – è una città delle regole. Quelle che già ci sono e puntualmente non vengono fatte rispettare per mancanza di volontà politica. Come ad esempio il regolamento di Polizia Municipale di Firenze.

Tutto questo ha portato a prassi pericolose come la mala movida, quella che fa incassi distruggendo la qualità di vita dei residenti. Basta lassismo. Dobbiamo rimettere sicurezza e decoro al centro in tre mosse: rafforzare il Reparto Antidegrado della Polizia Municipale, con una sede in ogni quartiere, installare telecamere di sorveglianza in zone a rischio. Mentre gli uffici del comune di Firenze e la Polizia Municipale devono essere i primi a far si che vengano rispettate le leggi e le regole».

Segui @ilsitodifirenze