Ieri a Firenze l'Hard Rock Rising On The Road | Il Sito di Firenze

Monday, 14 July 2014 – 20:05

Piazza Santa Maria Novella

Lun, 07/07/2014 – 00:35 — La Redazione

Ieri a Firenze, a partire dalle 18, ha fatto tappa in Piazza S.Maria Novella il tour Hard Rock Rising On The Road.

L’evento, gratuito e realizzato con il Patrocinio del Comune di Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina, ha visto sul palco i Velvet (che hanno chiuso la serata) i The Carnabys, Jack Jaselli, i fiorentini Marcomale e gli El Santo (band vincitrice della Battle Of The Bands Italia). 4 ore di musica dal vivo hanno intrattenuto il numeroso pubblico. A presentare la serata Andrea Rock di Virgin Radio.

Hard Rock Rising on the Road concluderà il tour italiano a Roma sabato 12 luglio, in piazza del Popolo. Un evento musicale, gratuito, al quale parteciperanno star internazionali e artisti emergenti. Accanto ai già annunciati Negramaro, come headliner, Hard Rock Live Roma porta in Italia altri nomi internazionali come la band scozzese indie-rock The Fratellis, l’amatissima band inglese i Sadie & The HotHeads, il cantante pop britannico Ben Montague, gli emergenti romani Kutso e tanti altri.

Nella foto: i Velvet sul palco di Firenze

