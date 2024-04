Primarie Pd a Firenze, stravince Dario Nardella. Tra l'80 e l'84% | Il Sito di Firenze

Sunday, 03 August 2014 – 19:39

circa 11.000 votanti

Dom, 23/03/2014 – 22:03 — La Redazione

"I risultati parziali ci danno ben oltre l’80%, quasi l’84". Così Dario Nardella, nel suo comitato elettorale a Firenze, annuncia i dati parziali degli scrutini per le primarie del Pd per la scelta del candidato sindaco di Firenze. "Abbiamo stravinto", ha aggiunto Nardella spiegando che: "dai primi numeri sembra molto buona anche l’affluenza, oltre 11 mila votanti, in linea con le primarie del Parlamento". Al termine dello scrutinio manca "il 20-25% delle sezioni". Gli altri candidati erano Alessandro Lo Presti e Iacopo Ghelli. "Sono contento di aver convinto gli elettori del centrosinistra – ha detto Nardella – metteremo in campo un programma che punterà a migliorare i risultati di questi ultimi cinque anni". "Avremo una squadra forte – ha proseguito Nardella – da domani inizia la vera sfida per Firenze".

Un raggiante Nardella ha poi parlato della telefonata del premier. "Renzi mi ha chiamato e mi ha fatto i complimenti. Mi ha detto che questo risultato non se lo aspettava neanche lui, anche dal punto di vista della partecipazione". "Abbiamo fatto un grande risultato anche alla luce del fatto che oggi pioveva e giocava la Fiorentina". "Con Renzi – ha continuato Nardella – il rapporto è molto forte e io ne faro’ tesoro nell’interesse dei fiorentini".

LE REAZIONI DEGLI SFIDANTI – "Ho parlato con Dario, mi sono complimentato per la vittoria che è netta e piena. La mia sarebbe stata una scalata immensa visto che la campagna elettorale è durata meno di tre settimane". Questo il commento di Alessandro Lo Presti, sfidante di Nardella alle primarie fiorentine del Pd che hanno visto la vittoria dell’attuale vicesindaco. "Adesso – ha concluso il candidato per l’area ex Marino – il nostro progetto va avanti sostenendo Dario alla conquista di Firenze". "Il mio risultato, dalle cifre (Ghelli si attesta al 12%, ndr), dimostra che la nostra e’ la componente innovativa e di sinistra del Pd di Firenze – ha commentato il civatiano Iacopo Ghelli – ero un perfetto sconosciuto e questo risultato a due cifre premia la nostra proposta politica".

