Scandicci: con la raccolta differenziata oltre il 70% arrivano i cassonetti interrati

A Scandicci (Firenze), nell’ambito della riqualificazione urbana di Largo Spontini e nell’ottica di uniformare il sistema di raccolta rifiuti, già adottato in questo comune, ieri Alia Servizi Ambientali SpA, insieme all’Amministrazione comunale, ha inaugurato la prima postazione interrata con controllo accesi per tutte le frazioni di rifiuti ad esclusione del vetro.

Nel comune, dove l’introduzione del nuovo metodo organizzato con postazioni stradali e “porta a porta” nelle diverse zone del comune, ha portato le percentuali di raccolta a superare oggi il 70%, i cittadini utilizzeranno la chiavetta che hanno ricevuto in fase di contattazione anche per conferire i rifiuti in questa postazione che servirà circa 250 utenze nella zona di Largo Spontini. Per indirizzare i residenti alla nuova postazione, in contemporanea, sono state rimosse le side loader attualmente ubicate in via Cimarosa (fronte civico 11), via Largo Spontini (civ 32) e in via Cherubini angolo Spontini.

La nuova postazione interrata con controllo accesi è composta da 10 torrette di raccolta, di cui 3 per residuo non differenziabile, 2 per carta e cartone, 2 per il rifiuto organico, 2 per gli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. La sola torretta ad accesso libero rimane quella per la raccolta del vetro, che ha comunque un controllo per evitare errati conferimenti.

La scelta, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, risponde alle necessità di maggior decoro, meno ingombri e miglior arredo urbano, compresi nelle operazioni di riqualificazione della zona. Questa postazione interrata si aggiunge alle tre già presenti nel Comune di Scandicci, che hanno caratteristiche diverse e successivamente saranno uniformate per il sistema di accesso: quella in via Cassioli alle Bagnese ha accesso controllato soltanto per il residuo non differenziabile, mentre quelle ubicate in via 78° Reggimento Lupi di Toscana e di via Carducci hanno accesso libero.

Alia informa gli utenti ancora sprovvisti della chiavetta elettronica per l’apertura dei cassonetti che possono recarsi all’Alia Point presso il Comune di Scandicci (Largo della resistenza 1) nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione il Call Center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure il form web “Dillo ad Alia”.