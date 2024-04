Firenze: aumentano le temperature, settimana all'insegna del sole | Il Sito di Firenze

Monday, 09 June 2014 – 16:10

Meteo

Sab, 07/06/2014 – 12:28 — La Redazione

L’anticiclone "Ciclope" si è stabilito sull’Italia ed ha fatto entrare la penisola in estate. A Firenze si comincia a sentire l’afa (alle 12 la temperatura sfiora i 27 gradi con umidità del 51%). Per i prossimi giorni continuerà il bel tempo, ma le temperature continueranno a salire fino a 33-35 gradi.

Secondo ilmeteo.it l’ondata di calore portata da Ciclope avrà un break nel prossimo fine settimana, ma solo nelle regioni settentrionali. L’anticiclone africano verrà sostituito da quello delle Azzorre, si ritirerà verso la Spagna lasciando libero spazio all’ingresso di correnti più fresche atlantiche che innescheranno violenti temporali e possibili trombe d’aria sulle regioni settentrionali. Il Centro e il Sud rimarranno in parte protetti ancora dall’alta pressione. Poi, intorno al

solstizio estivo, gli ultimi modelli vedono una nuova ondata di calore, forse più duratura: giungerà infatti ”Caronte”, il traghettatore che darà inizio all’estate astronomica.

