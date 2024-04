Tasse: Donzelli (Fdi-An) "IRPEF Toscana da vampiri. Tolti 20 euro ai pensionati" | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 22:09

"E Rossi ha assunto un filosofo per pensare meglio"

Mar, 26/08/2014 – 17:45 — La Redazione

"Una donna mi ha mostrato la pensione di agosto 2014 l’IRPEF regionale è passata da 18,59 euro a 38 circa. Togliere 20 euro a chi ne prende 1000 è da vampiri. Se penso che Rossi nel frattempo ha assunto un filosofo per aiutarlo a pensare, mi arrabbio proprio" Così ha scritto Giovanni Donzelli, capogruppo in Regione Toscana per Fratelli d’Italia su Facebook.

"Sono arrivate ora le conseguenze della stangata che Rossi decise con la manovra del 2013. Aspettiamo la prossima manovra di Rossi, forse avvicinandosi le elezioni abbasserà un po’ le tasse per provare a difendere il posto." Ha concluso Donzelli.

