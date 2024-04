Concordia, Rossi: "Intervenga il Governo, non decida Costa" | Il Sito di Firenze

Monday, 09 June 2014 – 18:16

smantellamento

Dom, 08/06/2014 – 00:47 — La Redazione

"Se Costa ha già deciso tutto e ce lo fa sapere a mezzo agenzia, è inutile fare una riunione e mettere menti, tecnici ed esperti a lavorare per trovare soluzioni e rilasciare permessi. Questo documento si commenta da solo". Così il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, a proposito dei contenuti del "Progetto di trasferimento e smaltimento" della Concordia elaborato dalla compagnia di navigazione e anticipato dall’agenzia ANSA.

"Il governo – ha concluso Rossi – deve intervenire. Esiste ancora un governo che deve fare le valutazioni di impatto ambientale o è Costa che decide tutto da sola?”.

Da mesi, infatti, va avanti un braccio di ferro sul porto dove la nave deve essere condotta per lo smaltimento. La destinazione dovrebbe essere Genova, ma gli idrocarburi presenti all’interno della nave potrebbero, durante il trasferimento, riversrsi in mare e compromettere riserve naturali dell’arcipelago toscano come Capraia e Giannutri.

